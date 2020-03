Con barreras y un estricto control, en las comunas sólo dejan entrar a sus habitantes

Si bien varias poblaciones del interior ya habían establecido ciertas restricciones para el ingreso de personas a sus respectivas jurisdicciones, en las últimas horas esa postura se multiplicó y reforzó. Así, además de los puestos de control, establecieron una sola vía de acceso y las demás fueron bloqueadas. En paralelo, ayer informaron que como parte de la emergencia sanitaria decretada por el gobernador Gustavo Valdés, sólo podrán ingresar a la Provincia quienes acrediten ser residentes.

Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de la Patria, Itatí, Santa Ana, Paso de los Libres, Mburucuyá, Concepción, Mariano I. Loza y Garruchos son algunas de las localidades en las que ya no podían entrar los foráneos. Una medida a la que ayer -según los datos recabados por El Litoral- también comenzó a implementarse en San Cosme, San Luis del Palmar, Monte Caseros, Santa Rosa, Loreto, Mercedes e Itá Ibaté.

En la primera comuna citada, el control para el ingreso se realizaba en dos lugares (avenida San Martín y avenida 12 de Febrero) y estaba a cargo del personal de Tránsito Municipal, de la Policía y del Hospital Dr. Julio C. Rivero.

Mientras que en San Luis del Palmar quedó habilitado sólo el acceso a través de la avenida Juan Romero. Y las demás fueron bloqueadas. (Ver imagen).

“En nuestra ciudad a partir de hoy (ayer) las únicas personas que pueden ingresar son las que viven acá. Y sólo pueden hacerlo a través de la Ruta 129, donde existe un puesto de control”, afirmaron desde la Comuna de Caseros. Idéntica medida comenzó a implementarse en Santa Rosa, donde el ingreso está permitido a las personas que acrediten que residen esa ciudad.

En tanto, desde el Concejo Deliberante de Loreto, manifestaron a El Litoral que ayer comenzó a regir el cordón sanitario que establecieron por ordenanza y que regirá hasta el 31 del corriente mes. “El único ingreso habilitado es por la avenida 25 de Mayo”, precisaron. Tras lo cual detallaron que “pueden entrar quienes acrediten que viven acá o que traen, por ejemplo, mercaderías. Y para salir de la localidad, también deben probar que se debe a una cuestión impostergable”.

Por su parte, Mercedes estableció como únicos lugares para ingresar los siguientes lugares: Ruta 119 y acceso oeste; Ruta 123 y avenida Pellegrini y ex Ruta 14, en el empalme con la 123.

También fueron bloqueadas dos de las tres vías para entrar a Itá Ibaté. De esta forma, todos aquellos que quisieran ingresar a la comuna podrían hacerlo únicamente por el lugar donde estaba instalado el puesto de control. Pero además de los casos citados, varios intendentes decidieron que los foráneos no podrán ingresar a sus departamentos, al menos hasta el 31. (Ver recuadro).

(C.C.)