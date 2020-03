Destinan subsidios para combis y remises y los colectivitos reclaman inclusión

El sector del transporte es uno de los que se está viendo afectado por la situación sanitaria y las medidas restrictivas implementadas para frenar el contagio del coronavirus. La falta de pasajeros por la cuarentena obligatoria dictada el jueves a la noche terminó por encender la alarma en rubros como los remises, taxis y combis que realizan servicios de traslado.

Atentos a esta situación de emergencia, el Estado decidió brindar una ayuda económica para sobrellevar este momento con demanda casi nula. Fue así que el gobernador Gustavo Valdés anunció un subsidio de $7.500 para los vehículos livianos y de $15 mil para los pesados. De esta manera, comenzarán a trabajar en el modo de aplicación y de entrega de los montos, teniendo en cuenta los vehículos que se encuentran registrados en los diferentes municipios.

Consultado sobre la metodología de asignación en la Capital, el intendente Eduardo Tassano comentó que “vamos a ver junto con la Provincia cómo implementamos el sistema”. Además, el jefe comunal reconoció que “tenemos varias listas de vehículos habilitados, por lo que pondremos a punto los datos”. De esta manera, se aguardan detalles de la medida para conocer los alcances y el plazo en el que se pondrá en práctica.

Desde el sector de los remiseros buscan respuestas en cuanto a la metodología, para saber si el subsidio tendrá en cuenta a los propietarios de los autos o a los choferes que alquilan los móviles diariamente. En total, se estima que son cerca de 3 mil los remises que circulan por la ciudad, aunque la cantidad de inscriptos es mayor.

Por su parte, los transportistas escolares se encuentran también en alerta, ya que el rubro se detuvo por completo luego de que se suspendieran las clases al menos hasta el 31 de marzo. Consultado sobre esta situación, el referente del sector, Pedro Abas, dijo a El Litoral que “estamos muy preocupados, por eso presentamos ya una nota al Municipio y al Concejo Deliberante para pedir algunas cuestiones básicas y que nosotros seamos tenidos en cuenta”.

Así, los colectivitos de la ciudad esperan ser incluidos en el sistema de subsidios de emergencia dispuesto por el Gobierno provincial, para paliar la crisis generada por la pandemia. Además, el temor de los transportistas escolares es que el plazo de restricciones y de suspensión de clases se extienda y complique aún más la actividad.

Según comentaron, si la emergencia termina este mes las dificultades no serán mayores ya que cobran la cuota por adelantado, pero temen que esta situación continúe y que los clientes den de baja el servicio. Por ello, en el sector reina la incertidumbre laboral en caso de que el ciclo lectivo no se reinicie en abril. “Pedimos que se nos tenga en cuenta nada más, ya que nuestra actividad depende totalmente de las clases y encima venimos de meses complicados”, consideró Abas.

Vale recordar que en el inicio del ciclo lectivo, los colectivitos se encontraban reservados y cubiertos en un 50% aproximadamente, por lo que los trabajadores esperaban completar las plazas durante estas semanas, una vez que los tutores terminen con los gastos de útiles escolares y uniformes. Con los colegios cerrados, no lograron captar nuevos clientes.

Además de la subsistencia, expresaron que la preocupación pasa también por las deudas contraídas en pos de mejorar el servicio de traslado de alumnos a las escuelas. “Algunos están en un plan de pago para renovar la unidad y el valor de la cuota es alta, sin actividad se va a volver prácticamente impagable para la mayoría”, comentaron desde el sector. Ante esta situación, esperarán ser incluidos en el plan de subsidios provincial, al que podrían acceder 63 unidades, que son las que se encuentran habilitadas para brindar la prestación en la ciudad, con diferentes recorridos y un valor de cuota mensual que ronda los $3.200, dependiendo el recorrido.

(DS)