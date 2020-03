Una jugosa charla virtual con Paolo Quinteros, una de las varias propuestas virtuales ante la pandemia del coronavirus, llevó adelante el club Ameghino de la ciudad cordobesa de Villa María, institución que participa de la Liga Argentina.

Durante la charla seguida de manera online, el colonense repasó sus inicios en el deporte, su carrera profesional, su etapa en la selección nacional, además del secreto para seguir vigente a sus 41 años.

Hace 9 temporadas consecutivas que Quinteros defiende la camiseta de un mismo equipo. “Nunca pensé que iba a durar tanto tiempo en un club. Regatas es mi segunda casa, estoy muy cómodo en Corrientes y acá sigo”, expresó.

Comienzo y trayectoria

El nacido en Colón, abrió la charla contando: “Empecé a jugar a los seis años en mi ciudad, en un club de barrio. Estaba todo el día picando la pelota. De ahí pasé a jugar el TNA en La Unión de Colón, aunque tenía ofertas en equipos de Liga A, no quería esquivar ningún escalón”.

Con respecto a sus primeros pasos en el deporte recordó: “Desde muy chico jugaba al fútbol y también al básquet, pero de un momento a otro elegí y la naranja era algo que me apasionaba”.

“A los 16 años, tenía en claro que quería ser jugador de básquet, no dejé de estudiar y terminé la secundaria. Fue en ese momento donde decidí dedicarme de lleno sabiendo que si me iba bien continuaría y sino, volvería a los estudios”, manifestó.

Para Paolo, el salto a la A no pudo haber sido mejor y así describió su llegada a Olavarría: “Sergio Hernández fue quien me llevó para Estudiantes. El primer año mío fue tremendo, salimos campeones de la Liga, el Torneo Panamericano, Liga Sudamericana y Copa de Campeones, fueron cuatro títulos en mi año de debut. Yo salgo revelación. Fue espectacular”.

Sacrificio

Aunque ganó todo el escolta dejó una gran enseñanza: “Tuve que sacrificarme mucho, me acuerdo cuando llegué al equipo, había jugadores tremendos (...) Yo venía de una categoría inferior, y en cada entrenamiento le mostraba a Sergio Hernández que me sentía capaz y así me fui ganando la confianza de él y de mis compañeros, se me abrieron las puertas y no desaproveché”.

Luego de una salida tumultuosa debido a un problema de pases, Paolo emigró a Uruguay para poder destrabar la situación y regresó a la Liga con Boca Juniors: “Tuve tres grandes años donde ganamos muchos títulos y eso me catapultó a España”.

“En Europa jugué en León, donde tuvimos una gran campaña, logramos a ascender y por problemas dirigenciales no pude jugar en ACB y fui al Zaragoza donde compartí equipo con Matías Lezcano y Lucas Victoriano, donde ascendimos y ahí pasé cuatro años”, declaró el goleador histórico.

Algo que marcó la carrera de Paolo fueron los obstáculos: “Hice un campus cuando tenía 16 años en Boca en donde éramos 70 chicos y había quedado entre los cinco, pero por el tema que era muy bajito decían que no iba a servir, que no tenía proyección y me mandaron de vuelta para mi casa. Ese como otros obstáculos me pusieron toda mi vida, pero yo estaba convencido que iba a llegar. Para eso empecé a entrenar todos los días doble turno, cuando mis compañeros y amigos salían a bailar yo me iba al club. Hice todo lo que debía hacer para llegar”, indicó.

La selección

Con relación a su etapa con la camiseta albiceleste, mencionó: “Sabía que era muy difícil entrar al grupo de la Generación Dorada, tuve la mala suerte para mí y la buena suerte para la selección que Manu Ginóbili y Carlos Delfino eran competidores de mi puesto; así y todo luché para ganarme un lugar, y lo conseguí. Pude jugar un Juego Olímpico, ganar una medalla de bronce, jugué un mundial, un preolímpico en Mar del Plata. La selección fue un camino duro pero sabía que si trabajaba iba a llegar”.

Un momento duro para Quinteros fue haber sido cortado en el equipo que iba a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero su revancha llegó de la mano de Sergio Hernández: “Por un montón de situaciones que se fueron dando, Ginóbili estaba ausente y Delfino lesionado cuando yo venía haciendo un trabajo de años, me había costado mucho ganarme ese lugar y que me lo quiten por otras cuestiones me había parecido una injusticia”, recordó.

“Me había preparado muchísimo para ese certamen porque ya lo había vivido y lo quería volver a vivir. Ese año en Regatas logramos la Liga Sudamericana, Súper 8 y ganamos la Liga Nacional, en los tres torneos fui elegido el mejor jugador, por eso me dio más bronca no haber podido estar en Londres. Había mostrado que estaba capacitado, fue un año muy agotador para mí”.

“Es por eso, que en el momento que Sergio Hernández volvió a llamarme a la selección con 40 años para mí fue muy emocionante, algo tremendo porque regresé en una situación difícil para clasificar al Mundial y fue algo único, un momento especial porque ahí si pude cerrar esa puerta que estaba mal cerrada”, explicó.

El secreto

El capitán del Remero contó que su salud dio un cambio de 180 grados desde el momento que decidió junto a otros compañeros a realizar una dieta alimenticia: “Cuando volví de España creía que iba a jugar hasta los 35-36 años. En ese momento empezamos a cambiar la forma de alimentarnos”.

“Cuesta muchísimo dejar algunos hábitos; dejar de comer pan, leche, azúcar, fue tremendo. Fue un cambio muy grande, pero cuando ves los resultados no querés dejar de hacerlo”.

“Esto me sirvió para prolongar mi carrera, es muy importante sentirte bien, no tener inconvenientes es muy lindo. Hace un año atrás decía que iba a ir año a año y hoy puedo decir que me encuentro muy bien y un año más voy a jugar”, adelantó el múltiple campeón entrerriano, quien sigue derrochando talento y dando cátedra en Regatas Corrientes, su segunda casa.