Un dirigente de Boca Unidos dijo que "es imposible que el fútbol vuelva"

El ex presidente de Boca Unidos, Alfredo Schweizer, afirmó este miércoles que por la crisis del coronavirus es "imposible que el fútbol pueda volver en los próximos meses”.

En declaraciones a radio Continental, Schweizer, quien se desempeña como tesorero de la comisión directiva de Boca Unidos, dijo que a pesar del parate están tratando de "abonar todo al día".

"Todavía no hemos tomado ninguna determinación respecto al plantel, vamos a esperar un poco, porque tampoco sabemos lo que va a pasar", sostuvo el dirigente.

Además, Schweizer aseguró que la situación los mantiene preocupados y que el club está "sin actividades deportivas ni siquiera escuelas de fútbol, ni los otros deportes, desde diez días antes de que se establezca la cuarentena, es decir desde ese momento ya estuvimos a puertas cerradas”.



Por otra parte, detalló que "en el caso particular de Boca Unidos (equipo que milita en el torneo Federal A) son casi 90 personas directamente ligadas al club, cuyos ingresos están ligados a lo que el club les pueda dar como salario”



“Una situación que seguramente se va a agravar, ya que todos prevemos que es una situación que no se va terminar la semana que viene y esperemos que todo esto termine de la mejor manera”, agregó el tesorero.



A su vez, remarcó que “una vez que pase todo y haya un reacomodamiento de la economía, nosotros vamos a tener que ingeniarnos, para tratar de que el club no entre en una quiebra, que es lo que se vislumbra en muchos clubes".