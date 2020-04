Puesteros recibieron asistencia mientras evalúan una reapertura limitada

A más de tres semanas de cerrarse los paseos de compras en la ciudad, los puesteros que trabajan en el San Gerónimo recibieron ayuda por parte del Municipio. Según comentaron los feriantes, les entregaron un pequeño stock de mercadería que incluye harina, arroz, yerba, azúcar, puré de tomates y fideos.

Además, el representante de los puesteros mantuvo conversaciones con funcionarios de la Comuna para analizar una posible reapertura del lugar, pero con algunas restricciones por la situación sanitaria. En este sentido, comentaron que ya tienen armado un esquema de atención acotada en caso de que se decida volver a atender.

Para ello, esperan primero algunas definiciones a nivel nacional y la adhesión de la Provincia y la Comuna. Así, de darse este lunes o más adelante, los feriantes ya organizaron una metodología de atención que entienden adecuada en estas circunstancias.

De esta manera, pretenden achicar la cantidad de personas en el interior del paseo de compras, y que cada trabajador se encargue de atender dos o tres locales, algo que suelen hacer en circunstancias puntuales por lo cual no tendrían mayores inconvenientes. “Conocemos bien los precios y la mercadería, así que no va a haber problemas”, expresaron al respecto.

Además, buscarán limitar también el acceso de las personas, habilitando sólo las puertas del pasillo central y no las que dan al exterior del edificio.

Asimismo, alistan productos como lavandina y alcohol para mantener limpio el lugar, mientras aguardan definiciones oficiales sobre la posibilidad de reabrir. Analizan además, la suspensión momentánea del pago de los créditos que les otorgaron tras el incendio frente a la rotonda.

