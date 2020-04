La Corte Provincial resolvió extender la feria judicial por la emergencia sanitaria

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvieron que la feria judicial extraordinaria continuará hasta el 26 de abril. Esto, tras la consulta a técnicos del Comité de Crisis de la Provincia y profesionales del Instituto Médico Forense. Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) indicaron que la decisión “es un alivio para el sector”.

La Corte Provincial se convocó ayer y decidió la suspensión de la puesta en vigencia del punto primero del acuerdo extraordinario N° 7/2020 y, en consecuencia, disponer la extensión de la feria judicial, decidida en el anterior acuerdo extraordinario, el N° 6. Es decir, retrotraer la normativa que se dispuso durante la semana que habilitaba la normalización de la actividad judicial a partir del 13 de abril.

La anterior medida (la de habilitar la actividad judicial desde este lunes) había generado conflicto. Sitraj había presentado un recurso de urgimiento el jueves para que se revise la decisión del máximo tribunal. Al día siguiente el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Corrientes remitó un documento, y en la semana algunos abogados del fuero local habían manifestado su preocupación. Ayer, el gobernador Gustavo Valdés agradeció en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, la decisión de haber “revertido la convocatoria al trabajo”. Y sostuvo: “Desde el Estado vamos a seguir con la rotación mínima”.

La feria se extenderá hasta el 26 de abril en los términos del artículo 187 inciso 7 de la Constitución Provincial, con suspensión de los plazos procesales, según expresa el Acuerdo Extraordinario N° 8 difundido por el STJ. La decisión de la Corte Provincial tomó en consideración la nueva extensión de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. Principalmente, en razón de los resultados obtenidos sobre la curva epidemiológica de contagio del coronavirus. A este escenario, se incorporó la circulación viral en un populoso barrio de la ciudad de Corrientes, el San Marcos. A su vez, se tuvo en cuenta los datos de los últimos partes oficiales sobre casos confirmados y muertes en el país.

Además, los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan, y Alejandro Alberto Chain recibieron informes de la asesora legal del Ministerio de Salud Pública, Candelaria Campias, y de los integrantes del Comité de Emergencia de la Provincia, Jorge Ojeda y Fabián Plano. Se repasó la situación actual epidemiológica de covid-19.

También el Instituto Médico Forense aportó datos sobre la situación sanitaria actual y la necesidad de reducir la velocidad de contagio. Hasta el momento, la cuarentena es la única medida confirmada por las autoridades sanitarias como la forma más eficaz.

Si bien se logró la adhesión de la totalidad del cuerpo, hubo desacuerdos en la decisión. El ministro Panseri consideró que se perdió una oportunidad para que el Poder Judicial “prestara un servicio esencial administrado con total dignidad y responsabilidad”. En el Acuerdo N° 7 se había estipulado la posibilidad de poner en marcha un proceso de digitalización, con presentación de escritos por la vía digital, entre otros puntos. No obstante, se plegó a la decisión de la mayoría “manteniendo la responsabilidad constitucional de los jueces”.

En lineas generales, por razones de salud pública el STJ extendió la feria judicial y definió la nómina de autoridades que deberán prestar servicios durante la feria extraordinaria en el marco de la emergencia sanitaria nacional.

Integrantes de la comisión directiva de Sitraj expresaron a El Litoral que la “medida es un alivio”, no obstante, aún queda pendiente establecer salvoconductos para el traslado del personal de guardia, como así protocolos de atención con las correspondientes medidas de prevención, como, por ejemplo, la colocación de alcohol en gel en las manos de las personas que concurren a los juzgados, y las condiciones de salubridad en los edificios. Se calcula que prestarán servicios de manera presencial unos 150 agentes, sobre más de 2.600.

“La feria no significa que se paraliza la justicia. Se continúa prestando el servicio para casos urgentes y esenciales. El servicio de justicia está garantizado”, indicaron desde el gremio. Se atienden causas en juzgados de familia y niñez, en el fuero penal como causas de homicidios, delitos contra la integridad sexual, violencia de género, entre otros, de acuerdo con lo señalado.

Desde el sindicato, además, explicitaron que el recurso de urgimiento para revocar la habilitación de la actividad judicial que se elevó al STJ se basó en las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Nación y de la Provincia de Corrientes, como así de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Uno de los puntos que señalamos es que en el Acuerdo Extraordinario N° 7 no se tuvo en cuenta la consulta al Comité de Crisis, ni al IMF”, indicaron. Ahora bien, para la nueva resolución, la Corte Provincial atendió esta propuesta.

En su recomendación el IMF había señalado que en Corrientes existen 31 casos positivos, un sospechoso, 860 personas en aislamiento preventivo y 27 muestras en proceso en el Instituto Malbrán. El instituto también sostuvo que la “pandemia por covid-19 tiene múltiples variables y se debe estar preparado incluso para agravamientos de los valores actuales y que a la fecha se han obtenido logros sustanciales en el aplanamiento de la curva epidemiológica y en el enlentecimiento de la velocidad de contagio con un valor actual de 10.29 días cuando al inicio de la cuarentena se hallaba en 3.33”. Por lo cual, la recomendación fue el aislamiento social, preventivo y obligatorio, al menos en los próximos 14 días, como la única medida efectiva demostrada. “En ese contexto actual y habida cuenta de que toda medida adoptada debe ser evaluada permanentemente en función de los sucesos y apoyada en los saberes científicos, para minimizar los riesgos de propagación de la enfermedad, obliga a este máximo tribunal, por razones de salud pública, suspender la entrada en vigencia del punto primero del Acuerdo Extraordinario N° 7/2020, consciente de la responsabilidad como órgano de gobierno judicial, frente a la coyuntura de la pandemia, de preservar la salud y vida”, indica la Corte.

(MB)