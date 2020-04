Comparseros lanzan una campaña solidaria en cuarentena

Lejos de las plumas y el brillo, y mientras sus integrantes cumplen con el aislamiento obligatorio, la comparsa Arandú Beleza lanzó una campaña solidaria que se materializará tras el fin de la cuarentena. Por ahora, la Verde y Blanca propone utilizar el encierro para revisar las pertenencias y apartar todo lo que pueda ser donado.

“Tenés muchas ganas de ayudar pero no sabes cómo… Te invito a que te sumes a este reto Aranducero en esta cuarentena. Destina un tiempito cada día en hacer un chequeo de todo lo que podés donar: ropa, frazadas, toallas, juguetes, lo que sea”, dijeron a través de un comunicado en el que también marcaron: “Cuando las puertas se abran, con todo lo que nos encontraremos afuera no será muy agradable. Muchísima gente la va a estar pasando muy mal, incluso gente allegada a vos que no sabe como pedir ayuda. Ayudanos a ayudar a los que necesitan, ayudanos a ayudarte si lo necesitas”.

