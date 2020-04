Medallista olímpico estuvo aislado en una casa rodante

El porteño Javier Conte, ganador de la medalla de bronce en la clase 470 de vela en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, reconoció ayer que su aislamiento en una casa rodante luego de su paso por España, uno los países más afectados por el coronavirus, “fue menos duro” de lo pensado.

Además, el regatista de 44 años destacó el trabajo “coordinado” del presidente Alberto Fernández para enfrentar la emergencia sanitaria y calificó como “acertada” la postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Pensé que iba a ser más duro de lo que fue”, dijo a Télam el medallista Conte, quien arribó al país el 14 de marzo y tomó la determinación de aislarse de su familia en una casa rodante ofrecida por su padre, frente a su casa en Pilar, provincia de Buenos Aires, hasta el domingo 29 del mes pasado.

“Mi objetivo era ser responsable con los demás. En el caso de que hubiera estado contagiado, no contagiar a nadie. Lo llevé con la tranquilidad de saber de que estaba haciendo bien las cosas y que el objetivo que me había puesto era cuidar al prójimo”, expresó Conte, quien fue el abanderado argentino en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019.

“Me hice una planificación para ordenarme una rutina en la que hacía dos veces por día el entrenamiento físico; tenía bicicleta fija, mancuernas, bandas elásticas. Y después me preparaba la comida y me bañaba”, explicó Conte, ganador de la medalla de oro en la clase Lightning en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015 junto con Paula Salerno y Nicolás Fraccia.

“Con las personas que entreno normalmente nos juntábamos una hora por día a través de un programa de teleconferencia vía internet y les daba una charla de conceptos tácticos y otras consideraciones de la vela. Cuando terminé período de aislamiento hice veinte metros y entré a mi casa a empezar la cuarentena con mi familia”, contó.

Conte, que conquistó junto con Juan de La Fuente la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, también participó en los de Atenas 2004 y Beijing 2008.