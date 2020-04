Dieron a conocer la versión de los presos sobre los incidentes en el penal

Hilda Presman, colaboradora del Comité Contra la Tortura dio a conocer la versión de los presos de la Unidad Penal Nº 1. “Me dicen que en el pabellón 10 estaban jugando a la pelota y que la pelota se salió del patio y quedó en la reja de los pasillos de circulación interna, no es una reja que da a la calle. Además, había celadores que estaban viendo que estaban jugando. Un interno se trepa a la reja para bajar la pelota y ahí un centinela lo baja de un escopetazo. Eso genera mucha tensión, en un lugar donde están encerrados, donde hace 20 días no tienen visitas, tienen la tensión de la huelga de hambre, tienen la tensión de la pandemia, hay un penitenciario que dio positivo a coronavirus, y tienen la tensión de si están enfermos o no. Faltó profesionalismo en el manejo de una situación muy tensa”.

Presman dice que tras este incidente se sucede el primer enfrentamiento, en esta oportunidad entre internos y penitenciarios, y es lo que se puede ver en los videos que se hicieron virales donde vuelan piedras y se escuchan disparos. “El servicio penitenciario me reconoce que este incidente existió. Supuestamente se descomprime la situación y después el pabellón 10 resuelve atacar al pabellón 9 y ahí se descalabra todo”, agregó. Además, contó que el interno fallecido es del pabellón 6 o 7, es decir que no estaba en su zona. “Yo tengo la plena seguridad de que es un conflicto mal resuelto por el servicio penitenciario porque a partir de la primera generación de violencia, crean un clima de tensión donde empiezan los conflictos”. “Tengo el relato de la población penal y el relato oficial del servicio penitenciario, las dos versiones lo único que tienen en común es que hay una persona fallecida”.