Pagan plus complementario a los trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes efectivizará entre mañana, lunes 27, y el miércoles 29 el pago del plus complementario de $1.000 para todo el personal.

El cobro, que fue anunciado por el intendente Eduardo Tassano, se efectuará de la siguiente manera: mañana percibirán el plus complementario todos los trabajadores bancarizados, montos que serán depositados en sus respectivas cuentas. Asimismo, el pago para aquellos que no están bancarizados se subdividirá en tres días, de lunes a miércoles, según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad.

Así, los agentes con DNI finalizados en 0, 1 y 2, cobrarán mañana; los que tengan DNI que terminen en 3, 4, 5 y 6, lo harán el martes 28; y quienes posean DNI que culminen en 7, 8 y 9, percibirán sus respectivos pluses complementarios el miércoles 29.

En ese contexto, el intendente recordó que los agentes no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), cuya sede central -ubicada en Brasil 1269- estará abierta de 8 a 12 y de 16 a 20.

“El pago se hará en la Caja Municipal de Préstamos y se dividirá en tres días. De esta manera, evitaremos la aglomeración de personas, con el firme objetivo de seguir cuidándonos entre todos ante la pandemia del coronavirus”, señaló el intendente Tassano.

“Reiteramos los pedidos de respeto del distanciamiento social y de las normas de higiene”, insistió el jefe comunal capitalino, tras lo cual instó a los agentes municipales a continuar desenvolviéndose respetando los protocolos de prevención.