Se requieren gestos políticos de grandeza

Las penosas circunstancias que atraviesa la economía argentina, agravadas ante la amenaza de un colapso sanitario por la pandemia del coronavirus, demandarán mayúsculos sacrificios para toda la sociedad. En las actuales condiciones, lo peor que se puede hacer desde lo más alto del poder político es emplear un mensaje que alimente la grieta y la lucha de clases antes que potenciar la necesaria unidad frente al desafío que se nos presenta.

Ha llamado mucho la atención que, más allá del valioso liderazgo que ha venido ejerciendo frente al enemigo invisible que nos acosa, el presidente de la Nación insista públicamente en que “de lo que se trata es de ganar menos” y que, al menos hasta ahora, no figure en la agenda del Poder Ejecutivo Nacional el dictado de medidas ejemplarizadoras para reducir el gasto político.

Con buenos argumentos, desde distintos sectores de la sociedad que se expresan a través de las redes sociales, se ha considerado injusto que algunos servidores públicos cobren el 100% de sus sueldos casi sin trabajar, mientras dura la cuarentena , en tanto que un gran número de trabajadores autónomos y de empresarios pequeños, medianos y grandes sigan pagando el 100% de sus impuestos sin facturar.

Nadie puede proponer que los funcionarios políticos ni que los legisladores y los magistrados dejen de cobrar sus dietas o salarios. Pero en los actuales momentos, deberían ser los primeros en dar el ejemplo, recortando por un tiempo parte de sus haberes, como un gesto patriótico de contribución frente a la prioridad que se plantea en materia de salud.

Otros países de la región, como Uruguay, han dado un ejemplo en ese sentido. El presidente Luis Lacalle Pou anunció la conformación de un fondo contra el coronavirus que, entre otros recursos, se nutrirá del 20% de los salarios de los funcionarios públicos uruguayos.

Felizmente, una parte de la dirigencia política argentina ha tomado una actitud positiva.

No pocas gobernaciones provinciales han dado señales de austeridad que, aun cuando puedan parecer simbólicas, constituyen gestos loables, replicables y ejemplares.

Los primeros gobernadores que avanzaron en ese sentido fueron los de Jujuy, Gerardo Morales; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Salta, Gustavo Sáenz, quienes propusieron donar la totalidad o parte de sus sueldos y de los de sus ministros. Poco después, se sumaron con medidas semejantes las gobernaciones de Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Corrientes, Misiones, Tucumán y La Pampa.

El impacto derivado de la presión que parte de la ciudadanía comenzó a hacer sentir desde las redes sociales, incluidos cacerolazos que en las últimas noches se hicieron oír en la Capital Federal y otros lugares del país, llegó también al Congreso de la Nación.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, propició una rebaja del 40% en las dietas de los legisladores por cinco meses, con el fin de integrar un fondo orientado a enfrentar la emergencia sanitaria, que redundaría en un ahorro de unos 200 millones de pesos, que se sumarían a unos 32 millones de pesos en concepto de pasajes y subsidios no utilizados, que los legisladores ya acordaron ceder al sistema de salud.

Dado que distintos referentes de la oposición también se habían manifestado en favor de donar parte de sus ingresos como parlamentarios, es de esperar que estos proyectos lleguen a buen puerto.

Cabe aguardar que desde el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial también se adopten medidas de austeridad que imiten los gestos de grandeza que algunos de nuestros próceres, como Manuel Belgrano y José de San Martín, no dudaron en exhibir en momentos mucho más complejos de nuestra historia, donando parte de sus sueldos como jefes militares.

En aquellos años, estaba en juego la independencia de nuestra Nación. Hoy, lo que está en juego es la salud de sus habitantes.