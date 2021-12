Con estrictos requisitos, habilitaron otro paso fronterizo a Brasil desde Corrientes

El Gobierno nacional autorizó ayer la apertura, con protocolos, del paso fronterizo terrestre Santo Tomé-San Borja, que une la provincia de Corrientes con Brasil. El puente permanecerá abierto las 24 horas y se necesitará un test o PCR y carnet de vacunación para volver al país.

El documento, firmado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, detalla la autorización del paso fronterizo terrestre Santo Tomé-San Borja como corredor seguro internacional en la provincia de Corrientes para el ingreso a Argentina, el cual conecta con el estado brasileño de Río Grande del Sur.

La norma fue acompañada por un protocolo aprobado por las autoridades sanitarias provinciales que prevé los mecanismos de testeo y aislamiento.

El Gobierno provincial aseguró que la apertura es en respuesta a la solicitud presentada oportunamente por el gobernador Gustavo Valdés, quien en octubre había solicitado que se habilitara el mencionado paso fronterizo.

“El visto bueno se dio luego que la Provincia demostrara que está en condiciones de hacer cumplir los protocolos vigentes en el marco de la pandemia por covid-19, dando a conocer los equipos, agentes sanitarios, de seguridad y otros, involucrados a tal fin”, aseguraron.

La decisión establece que la “implementación del corredor seguro -como se denomina a los pasos fronterizos en los que se aplica el protocolo anticovid, se ajustará a las previsiones de la normativa nacional vigente en materia de ingreso de personas a la Argentina”.

Entre los requisitos de acceso a la Argentina, en la normativa se estableció que las personas deberán haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su llegada al país y tendrán que presentar ante las autoridades provinciales la constancia de vacunación.

“Los turistas adultos tienen prohibido ingresar al país si no están vacunados”, se aclaró. Además se exigirá una constancia de la PCR negativa en origen realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso al país.

Por su parte, los extranjeros no residentes tendrán que poseer un seguro de salud covid-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.

No residentes

Extranjeros no residentes, mayores de edad, sin esquema completo o sin vacunar, no podrán entrar al país. A excepción que lo disponga el Ministerio de Salud “cuando concurran especiales y acreditadas razones humanitarias que así lo ameriten, previa intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

No obstante, en alerta por la potencial propagación de la variante Ómicron, el Gobierno dispuso que aquellos viajeros que provengan de países africanos -al igual que los argentinos mayores de 18 años que no estén vacunados o tengan incompleto el esquema- y extranjeros no residentes exceptuados del ingreso por contar con certificación consultar o similar, deberán realizar un aislamiento preventivo durante siete días.

Los argentinos y residentes lo harán en el domicilio declarado y en el caso de extranjeros no residentes lo realizarán en un hotel destinado a tal fin. En todos los casos, pasada la semana, deberán someterse a una nueva prueba de PCR, cuyo resultado deberá ser negativo como condición de finalización del aislamiento.

Corrientes cuenta con cuatro corredores seguros: Paso de los Libres-Uruguayana, Santo Tomé-San Borja, Ituzaingó-Ayolas y Alvear-Itaquí. En estos puntos se encuentran agentes sanitarios apostados para la lectura de datos de test de PCR de ingreso y certificados de vacunación.

Frente a casos de covid-19 positivo, la provincia dispuso los siguientes lugares de aislamiento. En Paso de los Libres los hoteles Neo y del Arte, en Santo Tomé el complejo Ipora, en Alvear el hotel Anly Barrio Mitre Norte, en Ituzaingó el centro de aislamiento hotel Géminis y en Corrientes Capital el hotel La Rozada. En todos los casos, los gastos estarán a cargo de los viajeros. No obstante podrán optar por aislarse de manera individual en domicilio particular.

Pese a la flexibilización, la provincia dispuso cupos de ingreso en cada uno de sus corredores seguros. En Paso de los Libres-Uruguayana, 897 personas; en Santo Tomé-San Borja, 789; en Ituzaingó-Ayolas, 698; y en Alvear-Itaquí, se permiten 54 ingresos diarios.

Solo 789 vehículos por día

El puente internacional de la Integración que une Corrientes y Brasil está abierto las 24 horas, pero con un cupo de 789 viajeros por día.

Para salir de Corrientes, las autoridades de Migraciones Argentina solo exigen el Documento Nacional de Identidad, una declaración jurada de cada uno de los viajantes que se consigue en la web oficial.

“Esos son los únicos requerimientos para salir del país. Pero las autoridades brasileñas exigen un test PCR con 72 horas de anticipación”, confirmaron a El Litoral autoridades de Migraciones ubicadas en el paso fronterizo.

Cuando se pretenda volver, las autoridades de Migraciones exigirán DNI, declaraciones juradas, PCR o test de antígenos y carnet de vacunación anticovid.