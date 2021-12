Máximo Kirchner se presentó como titular del justicialismo bonaerense

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, se presentó como titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en un acto que se desarrolló en la Quinta de San Vicente, y contó con la compañía de Alberto Fernández.

"Han sido años muy duros, no solo la presidencia de Macri, sino agregar algo que nadie tenía en el menú, esta pandemia que pareciera no querer irse", expresó Máximo Kirchner y agregó: "Encontramos la paciencia de la gente pero no con la oposición que hace poco viene de ser Gobierno".

Y avanzó con los fuertes cuestionamientos a la oposición: "Quieren un país para pocos, pero nosotros queremos un país para todos", dijo el presidente del PJ bonaerense y afirmó: "No nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios".