Cirugía extrema hepática y cuál fue la primera provincia

Mediante una nota aclaratoria, la doctora Ferreira Mongelos aseguró que Corrientes no fue la primera del Nordeste argentino en realizar este tipo de intervención quirúrgica.

A través de una carta dirigida a El Litoral, la médica Patricia Ferreira Mongelos, formuló una versión que pone en entredicho una información proporcionada por fuentes oficiales y que hablaba de Corrientes como provincia pionera en la región en la realización de una cirugía hepática.

A continuación, la misiva que la profesional del Chaco hizo llegar a El Litoral con notas aclaratorias:

Soy la Dra. Patricia Ferreira Mongelos, MN 129311, especialista en Cirugía General (Unne) y Ex Fellow de Cirugía Hepatibiliopancreatica y Trasplante Multiorgánico en el Hospital Universitario Austral de Pilar, Buenos Aires quien solicite al diario el derecho a réplica.

Quiero dejar aclarado a la comunidad del NEA que la primera cirugía Hepática Extrema (Alps) se realizó el 23/09/2011 junto con el Dr. Federico Torgoff y Dr. Alejandro Festorazzi en el Hospital Julio C. Perrando, de Resistencia, Chaco con el visto bueno de la Jefa de Servicio de ese momento Dra. Ana María Iriñiz.

Por lo tanto la cirugía realizada en Corrientes en el Hospital Escuela por los colegas en el año 2021 (Dres. Smith, Icardo y Pouppard) es 10 años posterior a la mía.

Cuando realicé dicha cirugía ni siquiera existía el Registro Internacional del Alps y solo se había hecho por el Hospital Italiano de Buenos Aires y se arrancaba en otros centros de alta complejidad del país. Además de esa cirugía vengo realizando desde el año 2011 en la Provincia del Chaco Cirugías Hepatibiliopancreáticas de Alta Complejidad tanto en el medio público como en el privado.

En el año 2019 fui seleccionada por la Fundacion Golf para viajar a Japón y ser parte del Medical Exchange Project en la Universidad de Tokio, en la división HPB, Trasplante y Órganos Artificiales, donde fui recibida en visita protocolar por el Embajador Argentino en Japón. Y en esa estadía medica adquirí numerosos conocimientos médicos del mas alto nivel.

Me pareció necesario salir a aclarar a la sociedad ya que los colegas que me acompañaron en estos 10 años me solicitaron que lo hiciera en el mismo medio donde salió la noticia. Siempre mantuve un perfil bajo, que es lo que aprendí de los cirujanos de hígado que me entrenaron, los doctores Podesta y Andriani; pero ante la insistencia de mis colegas decidí que era lo correcto que se sepa que dicha cirugía fue realizada primero en Chaco. Desde ya agradezco al diario por la oportunidad de derecho a réplica.