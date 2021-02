Covid-19: advierten que durante el finde largo también habrá cupos en las playas

“Entre todos estamos trabajando para que -además de los pobladores- los turistas disfruten de Paso de la Patria. Por la pandemia de covid-19, debemos tomar algunos recaudos, como ser los cupos en las playas”, expresó el intendente de la citada localidad, Guillermo Osnaghi a El Litoral. En este sentido, teniendo en cuenta que hoy comienza el primer fin de semana extra largo, hizo hincapié en que es esencial que se respeten las medidas sanitarias para reducir así el riesgo de contagio. Si bien durante las últimas semanas, un gran número de personas elige a la Villa Turística para disfrutar del verano, señalaron que ese número se incrementará considerando que hasta el martes -inclusive- es feriado. Por lo que, aún quienes no estén de vacaciones en sus respectivos trabajos, tendrán varios días libres para descansar.

“Quienes provengan de otra provincia, tienen que exhibir el permiso de turismo nacional y la reserva realizada en algún alojamiento. Mientras que aquellos que tienen domicilio en Corrientes deben presentar el permiso de turismo interno”, recordó el Jefe comunal. Al mismo tiempo aclaró que en ninguno de los casos les piden hisopado.

Tras lo cual advirtió que “por cuestiones de protección sanitaria, siguen vigentes los cupos en las playas”.

Sobre esto, comentó que “en una hay ocho paradores y en otra tres. Y a su vez, en cada uno de esos lugares existe un cupo de burbujas”.

Esto -indicó- que no es una cuestión menor porque “si el personal que controla el ingreso y permanencia de las personas en la playa observa que ya se completó el cupo, notifica de eso a quienes están en el acceso a la localidad para que ya no habiliten más ingresos de personas que no tienen reservado un alojamiento, sino que vienen a pasar el día”, detalló Osnaghi. Además, acotó que “esa medida se implementará para tratar de cuidar a todos”.

En este punto recordó que, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvieron que clausurar un parador porque se estaba realizando una fiesta nocturna. Similar medida adoptaron en otra instalación, a la cual dieron el aval para que sirviera comida, pero “lamentablemente organizaron una celebración y eso -debido a la situación sanitaria por la pandemia- no está permitido”, indicó Osnaghi.

Casas

Seguidamente, el titular del Ejecutivo Municipal recordó que aquellas personas que posean un inmueble en Paso pueden ingresar exhibiendo la documentación que acredite tanto que son propietarios como el pago de algún servicio básico.

