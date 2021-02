Escandalosa pelea en un espectáculo de Flavio Mendoza: hubo trompadas antes de una función

Un escandalosa pelea ocurrió este fin de semana en una función del Circo de Anima, el espectáculo creado por Flavio Mendoza que se presenta en el Parque Sarmiento. Una espectadora reaccionó de manera violenta y golpeó a una acomodadora unos minutos antes de que arrancara el show.

En el programa Los Ángeles de la Mañana mostraron este lunes imágenes del episodio que fue grabado por una persona del público. Esta mujer que fue testigo de todo lo ocurrido es amiga de Yanina Latorre, panelista del ciclo de El Trece conducido por Ángel de Brito.

“Flavio tiene la platea normal y una zona vip, donde van famosos, amigos y familiares de las personas que trabajan ahí. Llegó una señora con su familia, como pancho por su casa, vio vacía la zona vip y se sentó. Su butaca era otra...”, relató la esposa de Diego Latorre.

“La acomodadora fue a explicarle que ese no era su lugar y que tenía tres asientos más atrás. La señora dijo: ‘Yo me quedo acá porque se me canta’. Se levantó y le calzó una piña, derecho. Todo porque la señora se sentó donde no le correspondía y la acomodadora, que le pagan para eso, le pidió educadamente que se mueva y ahí se armó todo este lío”, explicó la panelista.

El resto de los espectadores estaban sorprendidos por esta situación tan violenta y se generó un clima muy tenso. Tras las piñas y el susto que generó la pelea, lograron calmar las aguas y los artistas pudieron realizar la función sin ningún otro inconveniente.

Cabe recordar que a finales de enero Flavio Mendoza estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos, adonde fue llevado tras tener síntomas de coronavirus. Luego de un hisopado, se confirmó que efectivamente tenía la enfermedad. Cuatro días más tarde, el director teatral tuvo fuerzas para enviarle un mensaje a sus seguidores y llevar tranquilidad sobre su salud.

“Hola a todos, quiero decirles que estoy un poco mejor, que estoy atravesando el COVID. Tuve unos días muy difíciles, con mucha fiebre, la pasé bastante mal. Gracias a Dios ya no tengo fiebre, hoy me pusieron oxígeno un poco, por la saturación, pero estoy bien”, expresó en sus stories de Instagram. Acto seguido, apuntó a generar conciencia sobre el rebrote que está acechando al país: “Quiero decirles a todos que se cuiden, que es importante que se cuiden, que se hagan el test y que cuiden también a todos los demás”.

Tras haber estado diez días internado por una complicación en su cuadro tras contraer coronavirus, Flavio fue dado de alta y se reencontró con su hijo Dionisio, que en abril cumple tres años. Al llegar a su casa, el coreógrafo compartió un video de las primeras horas con el pequeño.

“Nunca más nos separamos, ¿sabés? Estamos juntos de vuelta bebé de papá hermoso mío”, dijo Mendoza a su bebé en uno de los videos que compartió en sus redes sociales y que obtuvo miles de comentarios, entre ellos los de varios famosos que celebraron su recuperación.

Infobae