Reforzarán el control de fronteras y harán cumplir la cuarentena

Ministros y funcionarios de las carteras nacionales de Interior, Salud, Transporte y Seguridad compartieron hoy una videoconferencia con diez gobernadores para evaluar el ingreso y egreso de personas al territorio nacional y el potencial refuerzo del control de la circulación en lugares no habilitados por migraciones. Según confirmaron a Télam fuentes gubernamentales, en la reunión se barajaron diversas medidas y hubo consenso en desalentar la salida de argentinos al exterior por motivos que no sean de carácter urgente.

Se analizó establecer un control más estricto de las fronteras para evitar el tránsito no habilitado, con un refuerzo de las dotaciones de fuerzas de seguridad y con especial atención por la situación epidemiológica en los límites con Brasil, Paraguay y Bolivia. Además, se evaluó la funcionalidad de “corredores seguros” para el reingreso al país. Las provincias son las responsables de realizar los controles de cumplimiento de cuarentena en cada jurisdicción y, debido a que el resultado negativo de los test no garantiza en un 100 por ciento que no estén cursando un contagio, sigue siendo obligatorio realizar el aislamiento de siete días cuando se regresa del exterior.

(EN)