Rago recordó a Carlín Calvo, a tres meses de su muerte: “Siempre nos llevamos como chicos”

El pasado 11 de diciembre murió Carlin Calvo. Tenía 67 años y estaba internado en un centro de alta complejidad por su delicado cuadro de salud: desde hace una década se alejó de los escenarios luego de sufrir dos accidentes cerebrovasculares.

Este sábado, en una entrevista con Cine Argentino (CNN Radio), Pablo Rago recordó a su amigo Carlín, a casi tres meses de su muerte. “La muerte de Carlín la viví muy mal. Además veníamos de una muerte de alguien muy querido, como fue la de Diego Maradona: no nos terminamos de recuperar de un golpe que enseguida vino el otro. Además, la contradicción: porque el día que murió Carlín, fue el mismo día que Vito, mi hijo, se recibió y terminó el secundario, así que tuve una mezcla de sensaciones”, recordó.

“Desde la mañana, por supuesto, yo preferí no hablar porque no me sentía bien. Me llamó todo el mundo, hablé con gente de su familia, porque lo conocía mucho a Carlín. El vino muchas veces a la casa de mis viejos cuando trabajamos juntos. Fue un golpe muy duro, porque uno nunca está listo para la despedida de alguien", agregó. “Si bien es cierto que él llevaba mucho tiempo enfermo, uno nunca está listo para la despedida de alguien”, enfatizó luego.

También hizo mención a la relación que mantuvieron a lo largo de los años, desde su encuentro en un clásico de la televisión argentina, Amigos son los amigos: “Tuvimos muchos trabajos juntos. Y siempre nos llevamos como dos chicos: nos divertíamos mucho trabajando y a la vez nos peleábamos mucho, porque teníamos personalidades completamente distintas. Pero la verdad es que me dolió y me sigue doliendo, todavía”, dijo.

“Pasamos tantas cosas juntos... tantas emociones... nos divertimos y nos peleamos como chicos tantos años... aprendí mucho de vos. Que tengas un buen viaje querido amigo”, había escrito el actor en su Instagram el día de la muerte de Calvo, a la vez en que compartió imágenes con él, en distintas épocas de sus vidas. Lo particular es que, desde aquel día hasta hoy, Rago no volvió a hacer publicaciones en su feed.