Layoy desea superar los 2.25 m en el Sudamericano, su mejor marca

Durante este fin de semana, en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), se realizará el 52° Campeonato del Atletismo Sudamericano. Se trata de la competencia más importante de un calendario muy acotado para esta disciplina, en medio de un contexto adverso por la pandemia del coronavirus.

En el estadio “Alberto Spencer” de la ciudad ecuatoriana estará el atleta correntino Carlos Layoy (30 años) para competir en la prueba de salto en alto. El oriundo de Paso de los Libres irá en busca del podio o de una marca que le permita sumar puntos al ranking y que lo lleven a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Carlos Layoy, que viene de coronarse en las ediciones 2021 del Gran Prix y en el Campeonato Argentino de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), actualmente ocupa el puesto N° 64 del escalafón mundial, con 1.137 puntos. Es el cuarto sudamericano en la escala de valores, detrás de los brasileños Fernando Ferreira (18°, 1.240 ptos.) y Thiago Souza (29°, 1.188 ptos.) y del venezolano Eure Yañez (32°, 1.187 ptos.). A la cita olímpica, se debe recordar, clasifican los primeros 32 del ranking.

Carlos Layoy, integrante de la delegación argentina que competirá en Guayaquil, viaja hoy hacia Ecuador.

Podio

Recientemente, el portal de noticias deportivas Minuto Sports de la ciudad de Paso de los Libres, publicó una entrevista a Carlos Layoy. Allí el atleta correntino contó que se “siente 10 puntos” para competir este fin de semana en Ecuador y que va en busca del podio.

—¿Cómo viene siendo tu preparación?

—Me siento diez puntos, en ritmo. Mejor que en la previa del 2018 cuando conseguí hacer mi mejor marca (2.25 metros). Voy a llegar al torneo como quería, trabajé bien en los entrenamientos.

—Además venís de dos consagraciones, ¿influye eso?

—Es importante esa cuestión, de igual forma en ninguna de las competiciones logré acercarme a mi récord debido a varios factores, entre ellos el clima en el que me tocó competir.

—¿El receso de la pandemia te afectó?

—Sinceramente, no. Le encontré el lado positivo, estuve con mi familia, disfruté de eso en Paso de Los Libres y después me vine a Buenos Aires para retomar los entrenamientos. El Cenard habilitó lo antes que pudo sus instalaciones para los deportistas con posibilidades de clasificarse a los JJ.OO, eso me facilitó las cosas…

—Tenés experiencia en los sudamericanos…

—Desde el 2011 que vengo participando en la categoría mayores, se organizan cada dos años. También en 2007 fui a San Pablo para el de juveniles. Son muchos torneos, por suerte lo tomo más relajado que al principio.

—¿Qué análisis hacés de estos campeonatos?

—Que en Sudamérica hay mucho nivel en salto en alto. De hecho hay pruebas donde los atletas prefieren ir a competir a Estados Unidos o Europa, esos son los que ya tienen asegurada la marca mínima para ir a los Juegos Olímpicos entonces eligen intensificar la puesta a punto en esos lugares, pero no es el caso de esta disciplina, la voy a tener que pelear bastante…

—¿Qué objetivos tenés para esta edición?

—Primero, conseguir una medalla y si esta viene acompañada de una marca, mejor. El deseo es superar el registro del 2018, me siento preparado para eso.

—Una buena campaña el próximo fin de semana te permitiría acercarte aún más a los JJ.OO, otra de tus metas…

—En caso de alcanzar el podio, sí.

—¿Qué importancia le asignás a este Campeonato Sudamericano entonces?

—Mucha, ya que hace meses vengo preparándome exclusivamente para este evento.

—¿El resultado que vayas a obtener, creés que defina tu calendario?

—Sí. En caso de no conseguir medallas creo que el año en la alta competencia para mí se termina, más allá de que está la posibilidad de ir a Brasil a competir en otro evento. Esto último dependerá del estado de ánimo que tenga.