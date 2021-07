“Cometimos errores que tenemos que corregir”, remarcó Baroni

Dupla. Fabro y Baroni, los técnicos de Boca Unidos, equipo que no puede torcer la mala racha en condición de local.

“Tenemos muchas cosas por mejorar”, señaló Leonardo Baroni, uno de los integrantes de la dupla técnica de Boca Unidos tras la derrota por 2 a 1 sufrida por el equipo correntino el domingo en su estadio ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por el torneo Federal A.

La derrota le impidió al conjunto Aurirrojo ascender en la tabla de la Zona B del campeonato, y al mismo tiempo permitió que un importante pelotón de equipos se le acerque a su posición.

Luego del partido, Baroni fue autocrítico, al manifestar que “más allá que intentamos, que tuvimos la pelota, (…) cometimos errores que tenemos que corregir. De local tenemos que manejar nuestro juego y no pasar sobresaltos”.

En las dos primeras situaciones que dispuso, que llegaron tras sendos errores del equipo correntino, el conjunto bonaerense marcó para irse al descanso con una diferencia de dos goles.

“Ellos juegan así de contra, lo hicieron incluso el partido anterior de local y sabíamos que iban a jugar de la misma forma acá, y así fue. El primer gol surge de un lateral más hecho y que termina en un córner y el segundo gol después de un tiro de esquina a favor nuestro que nos agarran de contra. Son desatenciones que no nos pueden pasar”, expresó el excapitán de Boca Unidos.

“En el primer tiempo tuvimos un poco más de control de pelota y el segundo tiempo el manejo no lo tuvimos claro ya que se salía mal de abajo y por ahí por eso no se llega a tener situaciones de gol. Si tuvimos la actitud de ir a buscar, pero no nos dio para empatarlo”, analizó Leo.

Lo único positivo quizás, es que por los resultados que arrojó la fecha, Boca Unidos se mantiene en zona de clasificación. Sin embargo, Baroni consideró que “más allá de la tabla nosotros tenemos que pensar en mejorar el funcionamiento, crear situaciones de gol, y sobretodo sumar de a tres”.

Respecto a la vuelta de Gabriel Morales, quien ingresó al inicio del segundo tiempo, el DT manifestó: “A Gaby sabemos que le falta fútbol, porque el viene de jugar poco (en Almagro) y en una semana no lo va a ganar. Sabíamos que tenía que estar porque es un jugador importante para nosotros, pero poco a poco lo vamos a ir llevando”.

La derrota extiende la mala racha de local en el torneo de Boca Unidos. “Sabemos que ganamos un partido de seis y un equipo que quiere pelear cosas importantes tiene que ganar en casa”, indicó.

“Ya tenemos que pensar en el próximo partido y recuperar a los jugadores para ir de visitante y traernos un buen resultado”, concluyó Baroni.

(RP)