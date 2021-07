Bullrich no será candidata a diputada: “Apuesto al 2023”

Finalmente, Patricia Bullrich no será candidata en las próximas elecciones. Como parte de un acuerdo político con Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO aceptó que María Eugenia Vidal sea la primera postulante a diputada del distrito y desistió de competir con ella en las Paso del 12 de septiembre.

“Apuesto al 2023”, dijo Bullrich en una carta difundida ayer, en la que afirmó: “La elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que para esa elección no soy imprescindible ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar desde la conducción de mi partido en la construcción del futuro y no disputando un cargo en la Legislatura”, afirmó.

La decisión fue adoptada por Bullrich luego de una reunión con el jefe de Gobierno, el miércoles pasado, y de otra que mantuvieron sus principales operadores que se hizo al día siguiente: allí se pusieron de acuerdo en la inclusión de dos candidatos de la exministra de Seguridad en la lista de Juntos por el Cambio de la Ciudad para diputado nacional y tres en la de legislador porteño, aunque también pidió puestos de diputados en la Provincia de Buenos Aires. Según lo conversado, la presidenta del PRO será también la encargada de cerrar las nóminas de candidatos en todas las provincias.

La dirigente convocó a su mesa chica de colaboradores para un Zoom que se realizó el viernes a última hora para analizar las alternativas del acuerdo y sus implicancias, luego de casi dos días en los cuales las negociaciones parecieron fracasar porque desde el gobierno porteño filtraron la información a un diario sin el consentimiento de Bullrich mientras ella tenía previsto anunciar este sábado su decisión de bajarse de la candidatura.

El malestar por el anticipo inconsulto de la información fue tanto que Bullrich dio indicios en la tarde del viernes de que no se iba a bajar de la candidatura. “No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños”, publicó la presidenta del PRO en las redes sociales.

(AG)