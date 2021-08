Verdades y mentiras sobre los alienígenas

Este es el increíble caso de un médico que asegura haber pertenecido al equipo de investigación top secret que intervino en el espectacular caso Roswell, en 1947, cuando se estrelló un ovni en Nuevo México, causando conmoción en todo el mundo. En efecto, el doctor Robert Marvin asombró allá por 1997 al mundo científico al hacer declaraciones sobre este emblemático caso, dando increíbles detalles sobre la constitución física de los seres extraterrestres, que él asegura haber visto y controlado en una base secreta de los Estados Unidos.

Las increíbles revelaciones del Dr. Marvin fueron hechas y publicadas en el diario “Copenhague Times” de Dinamarca, el día 18 de marzo de 1997. En ellas, el facultativo sorprendió a más de uno con la increíble descripción de los seres extraterrestres y la forma en que fueron estudiados por grupos especiales de científicos que confirmaron su existencia, muchos de los cuales aún hoy siguen en funciones en el gobierno de los Estados Unidos. Entre las declaraciones realizadas por este médico, destacamos las más importantes.

Verdad a medias

Ya muy anciano y cerca de morir, según sus propias expresiones, el médico decidió hablar a la prensa revelando en parte el misterio de los seres extraterrestres. A continuación la transcripción textual de las declaraciones del facultativo al diario: “El mundo está enterado que una nave espacial chocó en Roswell y que existe una polémica filmación de una autopsia realizada a un ser extraterrestre. Después de tantos años de silencio y ahora que soy un anciano, me he visto en la necesidad de revelar el secreto antes que llevármelo a la tumba. Para qué, ya no tiene objeto callar más. Todo lo referente al caso Roswell es una verdad a medias, es cierto que un plato volador chocó en el desierto y que el Ejército y la Fuerza Aérea lograron rescatar a dos alienígenas vivos y llevar los otros cadáveres a una base secreta militar, posiblemente la de Wright Patterson. Yo mismo estuve en el lugar de los hechos y ayudé a recoger en grandes bolsas de plástico los despojos de los extraterrestres muertos. Y también atendí como médico a los dos seres del espacio sobrevivientes del accidente, que estaban malheridos. Yo y un grupo selecto de médicos especialistas de los cuales nunca tuve más noticias después de todo esto, ya que nos separaron prohibiéndonos hablar entre nosotros”.

Un video falso

“Lo que no es cierto —explicó el médico— es que el famoso video de la autopsia a un extraterrestre sea verdadero. La Nasa ocultó los verdaderos videos de la autopsia hecha a los ET y ha permitido que la opinión mundial se trague el anzuelo, presentando como verdadero un muñeco hecho de látex incoloro. He revelado estas y muchas otras cosas a pesar de las amenazas de muerte que me han hecho varios servicios de inteligencia norteamericanos. Ya no me importa mantener el secreto, esto es algo muy serio, que la humanidad debe conocer en algún momento. Como ya hay muchos que conocen este y otros secretos, pero temen hablar por miedo a perder sus vidas y las de sus familiares”.

“En Estados Unidos —prosiguió— tienen muchos cadáveres de extraterrestres preservados en hidrógeno líquido, que fueron objeto del más detallado y minucioso estudio. Los verdaderos videos de la autopsia están celosamente guardados y escondidos en el bunker a prueba de bombas nucleares de Alamogordo, en Nueva México. Ni aun los propios presidentes de EEUU tienen acceso a ellos”.

Increíbles detalles

Abundando en explicación, el médico enfatizó que “en los videos aparezco junto a tres colegas. Al hacer la autopsia descubrimos que los ET tienen un estómago muy pequeño, un intestino único (no hay delgado ni grueso) que mide tan solo un metro y medio. Tienen una cloaca como las gallinas y las aves, por donde desechan lo que no nutre al organismo, junto con la orina, ya que carecen de vejiga. Tienen dos corazones, paralelos, chicos, similares a una pequeña salchicha y aunque algunos no tienen orejas, tienen un sistema auditivo mucho más adelantado que el nuestro, como el sistema de radar de los murciélagos. Su sangre corre en sentido inverso al de los humanos y el cerebro tiene tres hemisferios. Detrás de la película oscura que tienen en cada ojo, hay de tres a cinco ojos que trabajan con el mismo sistema de las sofisticadas cámaras fotográficas actuales de largo alcance”.

Lo más asombroso es que estos ET tenían branquias semejantes a las de los peces, ¡pero bajo las axilas¡ y tienen los mismos órganos sexuales, pero en más pequeña escala. Las mujeres tienen las mismas características que las terrestres, solo que tienen un solo ovario, bastante más grande que las mujeres de nuestro planeta. Realmente es muy sorprendente esta tipología de ET, porque hay otras clases distintas, que pueden variar según el lugar de donde provengan. Sin duda que el gobierno de Estados Unidos ya realizó pruebas y experiencias genéticas con el fin de clonarlos y hacer híbridos de estos seres. Este es quizás el secreto mejor guardado que tiene el país del Norte y a ellos, como así también a otras grandes potencias, no les conviene que el mundo lo sepa. Pero, más tarde o más temprano, llegará el momento que tendrán que decir la verdad a todo el mundo. Son muchas las razas que nos han visitado en el pasado y que aún nos visitan, variando las características constitutivas de los organismos, según el lugar del universo de donde puedan venir. Todo un enigma que alguna vez quizás se pueda dilucidar. Las experiencias que día a día son contadas por personas involucradas directamente en el estudio e investigación de los ovnis, son cada vez más abrumadoras y muy difíciles de tapar, salvo que maten directamente a todos los testigos calificados que hicieron declaraciones. Quizás las generaciones venideras puedan conocer con exactitud toda la verdad. Mientras tanto, hipótesis y suposiciones...