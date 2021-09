Vicepresidente de la Constituyente engaña a Chile con un falso cáncer

Era un manifestante cualquiera de las protestas en la Plaza Italia de Santiago de Chile, el epicentro de las revueltas sociales que arrancaron en octubre de 2019. Rodrigo Rojas Vade poco a poco se transformó en uno de los líderes de las manifestaciones, con un discurso basado en su propia historia: la lucha contra una leucemia que lo llevó en la ruina y que dejaba al descubierto las desigualdades del sistema de salud en el país. Como uno de los rostros conocidos de la movilización chilena postuló a la convención constitucional, que tiene la misión de redactar una nueva Constitución para Chile, en un momento de crisis política, institucional, económica y social.

El 16 de mayo pasado fue uno de los 27 electos por la Lista del Pueblo, el grupo de independientes de izquierda que irrumpió por sorpresa en la constituyente, instalándose como uno de sus principales fuerzas. Pelao Vade, como se hizo conocido popularmente, estuvo a pocos votos de ganar la presidencia del órgano, pero se transformó en uno de los siete vicepresidentes. A dos meses de asumir, una investigación del periódico La Tercera reveló el gran engaño: nunca estuvo enfermo de cáncer.

“Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la convención”, le aseguró al diario. Este sábado por la tarde, subió un video a Instagram donde aseguró: “Quiero decir la verdad, mi verdad, porque ya no puedo ni quiero sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, explicó Rojas Vade, sin contar detalles sobre el mal que lo aquejaría.

(AG)