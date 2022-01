La emoción de una enfermera de La Plata al reencontrase con un paciente de Corrientes

Una enfermera que trabaja en un área de Unidad de Cuidados Intensivos (Uci) de un hospital en La Plata logró emocionar a los usuarios en redes sociales, al relatar el reencuentro con el primer paciente al que atendió por coronavirus en el 2020. Luego de estar internado y "pasarlas todas" el hombre, Luis, mejoró y visitó a su familia en Corrientes.

La profesional es Florencia Rumi. “Además de ciencia, dejamos nuestro lado más humano”, escribió en la red social Twitter hace unos días.

La mujer trabaja en el Hospital Rodolfo Rossi, en La Plata. El jueves, decidió publicar una serie de posteos en los que contó un episodio que le tocó vivir durante la pandemia, y donde también dejó en evidencia la intensa lucha que los trabajadores sanitarios mantienen diariamente contra el virus.

“En una fracción de segundo sentí que me brotaba angustia y de repente se me pasaron muchas imágenes por la mente, cuando lo vi a él”, escribió Florencia.

“Luis, el primer paciente covid, que no solo estuvo ventilado, sino que se fue de alta”, relató en su red social.

Rumi explicó que, cuando el hombre se recuperó, viajó a Corrientes a visitar a su familia. Confirmó en diálogo con ellitoral.com.ar que "toda su familia es de Corrientes, su mujer y sus nietos".

La enfermera recordó que en lo que entonces era el peor momento de la pandemia en la Argentina, el hombre estuvo internado y ella nunca dejó de brindarle un trato humanitario y de estar atenta a sus necesidades.Incluso, aunque la mujer no es creyente, lo acompañó en sus plegarias.

"Con el correr de los dias, meses, empezó a despertar y yo, a poner su cama de costado para pueda mirar afuera, ver el sol", contó la profesional.

“Extubado, escribía y me contó de Bety, su amada, y su preocupación por ella”, contó en otro tuit. “Luis se fue de UTI. Bety, siempre agradecida, me iba manteniendo al tanto del estado de salud”, siguió el hilo.

“‘¡Hola, Flor, hoy le sacan el oxígeno! ¡Hola, Flor, hoy estuvo parado ejercitando!’. Y sí gente, esos pequeños logros reconfortan”, agregó la enfermera sobre el acompañamiento de la recuperación de Luis a través de su pareja.

Cerca del final del posteo, Florencia describió la que es la parte más emotiva de la historia: el reencuentro, luego de casi dos años, entre el paciente y quien veló por su salud.

“Luis vino al hospi a presentarme a Bety, a darme la mano, a decirme gracias por todo”, sostuvo. Luego, le dedicó un párrafo aparte a Bety, quien, según confesó la propia enfermera, la “quebró” con sus palabras.

“Así tenga secuelas, yo lo tengo a mi lado. Sé que muchos no y rezo todos los días por vos y por tus compañeros para no les pese lo mismo que a los que ya no están”, fue el mensaje de agradecimiento de la pareja de Luis.

“Luis, como tantos otros están agradecidos de nuestro trabajo. Aunque nadie lo reconozca, tenemos que hacerles saber que el equipo de Salud merece mucho más”, agregó luego la enfermera ya en tono de reclamo y de reivindicación de su profesión. “Además de ciencia, dejamos nuestro lado más humano”, cerró.