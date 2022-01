Alta demanda de alquileres en Corrientes, pero con poca oferta

A pesar de la pandemia, los estudiantes regresan a Corrientes desde otras provincias o el interior para comenzar un nuevo año lectivo.

La escasa disponibilidad de departamentos afecta también a familias y parejas que buscan un lugar para vivir.

“Está habiendo una gran repercusión en cuanto a la búsqueda de departamentos tanto de uno, dos o tres ambientes, la demanda es tan grande que prácticamente no hay oferta. Esto lleva a que los interesados estén desesperados. Evidentemente hay muchos estudiantes que van a venir, no todos se van -o se fueron- y no hay tantos inmuebles como para llevarse a la parte locativa”, explicó a Radio Continental, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Marcelo López Ortiz.

Según López Ortiz, pocos inquilinos dejaron sus departamentos y se fueron, trataron de asegurarse la posibilidad de tener su inmueble y eso hizo que no haya disponibles locaciones para alquilar. “Por eso hoy no damos abasto”, reconoció.

La demanda de alquileres es en cercanía dentro de las cuatro avenidas, cerca de las universidades; hoy ya se extiende la búsqueda un poco más allá por la increíble demanda locataria.

Los precios oscilan desde 16 mil pesos (un monoambiente), continúa con importes que van de los 19 a los 32 mil pesos (en el caso de dos ambientes) y pueden llegar hasta 35 mil en adelante, dependiendo la zona y las comodidades.

“Recordemos que no solo estudiantes se mudan, también hay gente que viene por trabajo o alquila en una zona más cercana a sus trabajos”, indicó el referente, quien reconoció que “esta falta de oferta va a perdurar porque además en el caso de los alquileres temporarios todos están cubiertos”.