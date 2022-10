Tres encapuchados amordazaron a una familia en un violento robo

En la zona rural de Mocoretá, una reconocida familia de citricultores fue abordada por tres delincuentes encapuchados que los amenazaron de muerte y hasta con violar a la mujeres, tras lo cual se robaron una fuerte suma de dinero en dólares.

Ocurrió en la tarde del jueves, en Colonia San Andrés, y duró unos 15 minutos de mucha tensión, donde todos fueron tomados de rehén por los delincuentes que buscaban objetos de valor. Según se supo, todo duró aproximadamente quince minutos, entre las 19:35 y las 19:55.

Una de las víctimas, Fabio Lovatto, relató: “Interceptaron a mi suegro, mi papá y mi nene a unos 40 o 50 metros de la casa. Los ataron de las manos a mi suegro y a mi papá lo empujaron. El otro (delincuente) lo llevaba a mi nene y tiraron un tiro en el aire, afuera”, indicó al Portal Corrientes.

Añadió que “luego fueron a la casa donde estaba mi señora, mi nena y mi suegra. Revolvieron todo. Se llevaron cosas de valor. Amenazaron de muerte y con violación, pero no les hicieron nada, gracias a Dios”, describió.

En cuanto a la violencia, contó que “a papá le pegaron dos patadas y en la tercera le entregaron los valores que tenía porque amenazaban a mi mujer que la iban a violar a ella o a mi hija o que la iban a matar”.

Precisó además: “Yo llegué a casa a las 21 y ellos estaban encerrados en mi pieza. Ya se habían desatado, porque a todos los habían atado de manos. Llegamos con mi nena mayor y ahí empezamos con todos los movimientos. Estaban todos muy asustados, pero gracias a Dios están bien”.

Al ser consultado sobre si cuentan con cámaras de seguridad, Lovatto respondió: “Sí, tengo cámaras, hay registros de la seguridad rural donde están las cámaras, se está trabajando en el hecho. La policía, cuando yo llamé, no me atendió el teléfono. Hablé entonces con otra persona conocida que también llamó y ahí le respondieron. Vinieron como a la hora después del llamado, pero vinieron, vino el comisario Ayala y todos”, manifestó.

Reconoció que al ver llegar el patrullero “al principio los traté mal, por el típico hecho del malestar, pero les pedí que se esclarezcan porque esto no puede seguir así, son demasiados los casos. Sabemos que la persona es de la zona, está registrado por medios de seguridad privada. Se está sabiendo y la Justicia tiene que actuar”, enfatizó Lovatto.

“Vino además el fiscal de Monte Caseros y también estuvo con muy buena predisposición. Vino a tomar declaraciones y están trabajando en el hecho. La verdad que tenemos una Justicia que lamentablemente no nos acompaña, y no lo estoy diciendo solo por mi caso; ojalá esto sirva para esclarecer un poco y darle tranquilidad a la zona, porque de los demás casos anteriores no tuvimos registro de nada”, puntualizó.

