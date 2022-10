Beigbeder: “Quiero que Mandiyú sea un ejemplo de institución”

José María Beigbeder será consagrado el domingo 6 de noviembre como nuevo presidente del club Deportivo Mandiyú. El empresario encabeza la única lista que se presentó al cierre del plazo establecido por la comisión normalizadora, luego de que la Justicia interviniera la institución tres meses atrás.

“Quiero volver porque me quedó una materia pendiente. He tratado de alejarme del Deportivo Mandiyú por todo el quilombo que siempre es, pero hay algo que me llena y que es lo que quiero hacer”, señaló Beigbeder en declaraciones al programa Buenas Tardes País de Radio Sudamericana (100.3 Mhz).

El dirigente manifestó su anhelo para que Mandiyú “sea un ejemplo de institución. Quiero copiar los modelos que tienen Lanús, River, Racing, que tenga un colegio. Creo que el club está tan arraigado en Corrientes que puede tener la oportunidad, haciendo bien las cosas, de darle algo a la sociedad”.

“Los clubes cumplen una función, que es sacar a los chicos de la calle, y hoy con la situación que tenemos como país me parece que lo más loable que podemos hacer este grupo de personas que integran esta lista es dejar los cimientos para que Mandiyú se transforme en una institución modelo”, agregó.

Acerca de la primera medida que tomará al asumir, Beigbeder consideró que “en estos dos meses desde que tuve el primer contacto con la agrupación tuve una charla con el gobernador. Le dije lo que yo quería y te diría que hoy es como que tenemos un guiño para conseguir el predio, y una vez que lo logremos, tratar de construir lo máximo que se pueda”.

“Considero que hoy la piedra fundamental es el predio, y seguramente vendrán otras personas que nos sucederán, y espero que lo hagan con el mismo espíritu de construir y no de destruir, como pasó siempre”, expresó.

El futuro presidente dejó en claro que “el teléfono lo tengo abierto para todo el mundo, y con todos tengo el mismo discurso. Hoy Mandiyú está frente a una gran oportunidad, y todas aquellas personas que quieran sumar su granito de arena, bienvenido sea. Pero sin querer sacar tajada, porque ya ha pasado. El que quiere venir a conseguir un rédito personal está afuera”.

“Tengo el anhelo de hacer muchas cosas, cuatro años no van a alcanzar, pero es lo que puedo darle al club y al final del mandato se verán los logros. Cuando venga otra persona, ojalá se pueda continuar en la misma línea para seguir sumando cosas”, indicó.

No será la primera vez que el empresario ocupará un cargo en la dirigencia del Albo. Su acercamiento inicial fue como sponsor, y luego fue invitado a sumarse a la comisión directiva donde ocupó el cargo de vicepresidente 2° en el segundo mandato de Bruno Carlino, para en la gestion siguiente hacerse cargo de la presidencia.

“Me pasaron cosas en la vida personal -atravesó años difíciles de salud- que hicieron en su momento tuviera que dar un paso al costado. En el momento que estuve traté de hacer las cosas como me enseñaron en mi familia, seriamente, con los pies sobre la tierra; creo que eso se notó, se logró un ascenso (al Federal A) y después pasó totalmente lo contrario, aunque ya no estaba más dentro del grupo que coordinaba los destinos de Mandiyú”, rememoró. “Siempre Mandiyú” postula además como vicepresidente 1° a Diego Segovia; vicepresidente 2° a Hugo Zalazar; como secretario a Ramón Pruyas, y en carácter de tesorero, Roberto Ramírez, que son algunos de los nombres que integran la lista.

La asamblea para finalizar la normalización de la institución se hará el próximo 6 de noviembre, desde las 9 en el complejo polideportivo del Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes, sito en avenida Maipú al 5500.

Al ser una sola lista la que se presente, no habrá acto eleccionario, y en la ocasión los socios postulados tomarán posesión de sus cargos.

