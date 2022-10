Racing vuelve a los entrenamientos tras perder el título

El plantel de Racing Club regresará esta mañana a los entrenamientos luego de la dura derrota del domingo pasado en Avellaneda ante River que le significó perder el título de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) a manos de Boca Juniors.

La Academia dejó pasar la chance de coronarse campeón en el Cilindro de Avellaneda ante el Millonario tras la caída por 2-1, resultado que le permitió a Boca lograr el título a pesar del empate 2-2 frente a Independiente, en una derrota que seguramente dejó secuelas anímicas, por lo que el DT Fernando Gago otorgó un descanso hasta este jueves.

El próximo objetivo de Racing será el partido que jugará frente a Tigre para definir al rival de Boca Juniors en el Trofeo de Campeones.

En ese contexto, Gago comenzará a preparar el compromiso ante el conjunto de la localidad bonaerense de Victoria que dirige Diego Martínez programado para el 2 de noviembre a partir de las 15 en el estadio Tomás Ducó de Parque Patricios, según confirmó ayer la institución de Avellaneda en su cuenta oficial.

En caso de conseguir un triunfo frente a Tigre, el equipo albiceleste jugará la final del Trofeo de Campeones el próximo domingo 6 de noviembre ante Boca, que accedió a esa instancia por haber ganado los dos torneos del año, la mencionada LPF y en mayo pasado la Copa de la Liga.

Blanco: “Golpe duro”

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, reconoció anoche que la frustración de no lograr el título del campeonato de la Liga Profesional que finalmente quedó en manos de Boca Juniors “fue un golpe duro, inesperado”.

“La verdad que fue un golpe duro, que no esperábamos, porque teníamos una ilusión y una expectativa muy importante, pero lamentablemente no se nos dio como en otras oportunidades en que llegamos a momentos definitorios y por la suerte no pudimos lograr el objetivo”, aceptó el diálogo con Espn el titular racinguista.