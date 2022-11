Organizaciones sociales anuncian un “corte total” en el corazón de Caba

Los piqueteros vuelven a las calles con una protesta por tiempo indeterminado frente al Ministerio de Desarrollo Social. Será mañana, y amenazan con extender el corte en la 9 de Julio hasta que los reciba Victoria Tolosa Paz, quien asumió hace menos de un mes en reemplazo de Juan Zabaleta.

Las organizaciones que integran la Unidad Piquetera difundieron un comunicado este martes donde anuncian un “piquetazo nacional”, bajo la consigna “Con hambre y sin trabajo. ¡Basta de ajuste!”. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, adelantó a Clarín que la modalidad de la protesta será un “corte total por tiempo indeterminado” hasta que los reciba Tolosa Paz.

Los militantes volverán a manifestarse desde tres puntos de la Ciudad, con una cabecera central sobre las avenidas 9 Julio e Independencia, para confluir luego frente a la cartera de Desarrollo.

Fuentes oficiales de Desarrollo Social aseguraron a este medio que “reuniones hay y seguirán habiendo porque es una ministra de diálogo”, puntualmente para analizar “todo lo que tiene que ver con planes sociales”.

“La protesta no es la salida. Acampar con chicos en la 9 de julio no es el camino. Hay dialogo garantizado con esta ministra e ir haciendo lo que estamos haciendo cumpliendo los convenios de alimentos, entregando nuevamente alimentos secos que ya estamos regularizando, y por supuesto trabajar para que la tarjeta Alimentar vuelva a no ser perjudicada por los niveles de inflación”, afirmó durante el fin de semana Tolosa Paz.

“No vienen cumpliendo con los acuerdos que hizo Zabaleta antes de irse y en el marco de la crisis, la pobreza y la suba de alimentos, no pueden jugar con el problema de la mercadería”, señaló a este medio Mónica Sullé, dirigente del MST-Teresa Vive.

(JML)