Fuego en el Iberá: hay dos focos en zonas inaccesibles y acuden a la Justicia

Autoridades locales y provinciales confirmaron la presencia de dos focos ígneos activos en la zona del Iberá. Los incendios están ubicados en la zona de San Miguel y cerca de la laguna Fernández, en el interior del parque. Aclaran que son espacios inaccesibles, pero que las autoridades vigilan para que los incendios no se extiendan y afecten a los vecinos.

Uno de los focos ígneos se desató el martes en el Iberá, y hasta el cierre de esta edición era vigilado por guardaparques y autoridades de Defensa Civil de la provincia de Corrientes. “No tiene propagación porque está rodeado por agua; así que no tiene propagación y no sale de ahí”, aseguró a El Litoral, Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil de Corrientes.

Walter Drews, intendente del Parque Iberá, explicó que el incendio está ubicado en la zona del paraje Guay y la laguna Fernández. “Una vez que está dentro del estero no podemos combatirlo porque es inaccesible. Pero sí estuvimos vigilando que no se salga de un área establecida para que se extinga solo”, mencionó en radio Dos. “Es una zona caliente. El fuego se produce en áreas de embalsado y puede permanecer un par de días caliente y no necesariamente con fuego”, explicó el funcionario.

En tanto, ayer a la tarde las autoridades confirmaron la presencia de otro foco ígneo cercano al parque Iberá. “Estamos con uno en la zona de San Miguel, en la ruta 118. Está en una zona de esteros y está siendo monitoreado por los Bomberos y la Policía de Corrientes”, detalló Lovinson.

Héctor Tossolini, jefe de Bomberos Voluntarios de San Miguel, contó a El Litoral el trabajo hecho. “Ese foco ígneo está sobre el costado del estero Santa Lucía, jurisdicción San Miguel. Está a seis kilómetros de la Ruta Nacional 118, en el kilómetro 125”, indicó.

Además, resaltó que “se puede entrar tres kilómetros adentro y los otros tres ya son inaccesibles. Unos peones fueron a caballo a verificar, pero de otra manera es imposible llegar”.

Cabe destacar que no es la primera vez que se suceden incendios en esta zona del parque. “Son focos que se prenden en la misma zona”, dijo Drews. En tanto, sobre el foco ígneo en el paraje Guay, el funcionario mencionó que la Justicia investiga sus orígenes. “Ya dimos intervención a la policía para que investigue cómo se inició y con la presencia de las fuerzas de seguridad evitar que esto siga ocurriendo”, indicó.

Pedido de solidaridad

Ante la presencia de focos ígneos en el humedal provincial, las autoridades insisten en evitar hacer fuego y que esta acción está penada por decreto provincial. “Lo que nosotros tenemos que hacer es mucho hincapié en que no se inicien los incendios. Esos fuegos se inician generalmente en las costas sobre campos y muchas veces ingresan al estero sin ningún tipo de control”, aseguró Drews.

En este sentido, destacó la comunicación con los vecinos. “Lo que hicimos fue el trabajo de informar a los vecinos, estancieros y lugareños, porque una vez que el fuego entró no podemos hacer nada más que vigilar, que no pueda salirse y que no corran riesgo personas o infraestructura de los vecinos del parque”, mencionó. Agregó que “no se puede hacer nada más que esperar, ya que el estero mismo tiene su defensa, algún arroyo, algún canal, alguna laguna que sirva de barrera”.

Sobre la presencia de agua en el parque, Drews mencionó: “Tenemos déficits de niveles de agua. Estamos en total alerta. Indudablemente el año pasado tendría que haber servido de experiencia para evitar este tipo de situaciones”.

“Están bajos los niveles de agua y no hay pronóstico de lluvia, así que se va a seguir agravando la situación de los esteros. El mensaje es evitar a toda costa prender fuego en cualquier lugar”, cerró el funcionario.