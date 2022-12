Rodríguez Larreta reveló qué hará si Alberto Fernández no cumple el fallo de la Corte

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó una advertencia para Alberto Fernández luego de que el Presidente anticipara el jueves que no acatará el fallo de la Corte Suprema, mediante el cual se encomendó al Ejecutivo restituir fondos de coparticipación quitados a la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su paso por +Realidad (LN+), programa conducido por Jonatan Viale, Rodríguez Larreta señaló creer que“tarde o temprano, el fallo se va a cumplir”, pero igual habló de cómo actuará en caso contrario.

“Si no pasa... hay denuncias. Esas denuncias no son solo para Alberto Fernández, sino también para funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Nación considerados responsables de hacer cumplir el fallo”,remarcó. Y agregó: “Vamos a ir a fondo. Usaremos todos los instrumentos que tengamos”.

Consultado sobre si lo de Fernández es o no un “golpe de Estado”, el también precandidato a la presidencia en 2023 opinó: “Estoy de acuerdo en que pasó todos los límites. Está yendo en contra de la Constitución. Para mí, no es más que un claro atentado contra la democracia”.

En esa línea, procedió a catalogar el hecho como un “golpe institucional” y señaló que “hay formas y formas de golpe”. “En este caso particular, no cumplir el fallo de la Corte Suprema es similar a desconocer la República”, resaltó. Luego, abordó el posible juicio político de Alberto Fernández.

“Lo están estudiando nuestros diputados y senadores”, se limitó a decir. E insistió: “Nosotros vamos a denunciar a todos y cada uno de los organismos y funcionarios que no cumplan con lo que tengan que cumplir. Si bien esto responsabilidad de Alberto, las demás instituciones no pueden funcionar solo a pedido del Ejecutivo”

Dentro de sus críticas, Larreta sumó a los gobernadores que adhirieron a la iniciativa del mandatario. “Los gobernadores de ciertas provincias hacen esto porque no los afecta. Sin embargo, tampoco ven un peso de la quita de fondos. Todo lo que nos sacaron fue en su momento para la seguridad bonaerense”, dijo.

Y les reprochó: “Así como no les dieron un peso antes, ¿por qué no le reclaman nada al Gobierno ahora? La razón por la que no dicen nada es porque dependen de los fondos del Gobierno nacional”. Durante los últimos tramos de la entrevista, el jefe de Gobierno reveló a qué destinará los fondos de la coparticipación.

“Primero que nada, yo me comprometí hace dos años a, ni bien devolviesen el dinero, quitar los impuestos a las tarjetas de crédito y a las Leliqs. Lo voy a hacer ni bien me hagan la transferencia”, indicó previamente. Y concluyó: “Con respecto a cómo voy a usar ese capital, quiero que vuelva al bolsillo de los porteños”.

La Nación