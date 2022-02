Cristian Maidana, experiencia y calidad en el nuevo Boca Unidos

Cristian Oscar Maidana es uno de las 8 incorporaciones de Boca Unidos con vista al duro torneo Federal A 2022, a cuyo término un solo equipo coronará el ascenso a la Primera Nacional. El trotamundos chaqueño no es un refuerzo más, llega al equipo correntino para aportar su cuota de experiencia y calidad que lo llevó a desparramar su fútbol por once países, entre el continente americano, europeo y asiático.

“Los técnicos me piden que tenga la pelota, que sea el pensante del equipo, que pueda manejar los tiempos, y eso es lo que trato de hacer. Yo estoy contento, ellos lo están conmigo, así que seguiremos mejorando como equipo buscando hacer lo mejor para que nos vaya de la mejor manera en el torneo”, le dijo Maidana a El Litoral.

En el primer amistoso formal de Boca Unidos frente a Chaco For Ever (se prepara para jugar la Primera Nacional), se pudo observar gran parte de lo que la dupla integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni pretenden del zurdo chaqueño.

“Me piden que trate de tener paciencia a la hora de tener la pelota, de hacer jugar al equipo, apoyarme mucho en Gabi (Morales) que es el jugador más desequilibrante de nosotros, y después lo tenemos también al lado a Fede (Federico López) que pasa también mucho al ataque”, señaló el nacido hace 35 años en la vecina ciudad de Resistencia.

Maidana agregó: “Sabemos que tenemos jugadores de buen pie para tener la pelota. Los defensores centrales también son muy buenos a la hora de jugar por abajo, y eso hace más fácil la intención de buscar salir desde el fondo con pelota dominada”.

En la práctica de fútbol del sábado en el estadio aurirrojo no se notó la diferencia de categorías entre Boca Unidos y For Ever. Por el contrario, fue el equipo correntino el que tuvo el dominio del encuentro, y sólo le faltó ajustar la puntería en la definición.

“El equipo estuvo a la altura de lo que es Chaco For Ever, que va a jugar ahora en la B Nacional, trajo muchos refuerzos y por eso sabíamos que iba a ser una buena medida para nosotros, para ver cómo estamos para el Federal A”, indicó Maidana.

El mediocampista creativo indicó que “a pesar de que For Ever viene de hacer varios amistosos, los pudimos dominar y las mejores chances las tuvimos nosotros, así que que contentos con lo que se hizo dentro de la cancha”.

Boca Unidos puso ante el conjunto chaqueños a 7 de las ocho incorporaciones realizadas hasta el momento, por lo se vio un equipo totalmente renovado. “Suele costar un poco consolidar un equipo cuando llegan muchos jugadores, pero la verdad que en este caso no se notó. Nos pudimos adaptar bien al equipo y parece como que hace mucho jugamos juntos. Ojalá podamos consolidar esta idea de juego para el inicio del campeonato”, apuntó.

“Estamos comprometidos con lo que los técnicos quieren, nos estamos adaptando y entrenando bien. Si bien falta mucho para comenzar el torneo estamos convencidos que vamos a llegar de la mejor manera”, precisó el jugador chaqueño.

Finalmente y acerca de su llegada a Boca Unidos, contó: “La verdad que fue todo muy fácil llegar acá. Se comunicaron desde la dirigencia, después me llamó Martín (Fabro) diciéndome que querían contar conmigo. Hace mucho tiempo que estaba lejos de mi mamá y mis hermanos, y es por eso que decidí volver a la Argentina después de 13 años que anduve dando vueltas por el mundo, así que contento de estar acá y cerca de mi familia”, finalizó Maidana.

(RP).

FICHA TECNICA

Nombre y Apellido: Cristian Oscar Maidana.

Apodo: Chaco, Flaco, Mago.

Fecha y lugar de nacimiento: 24 de enero de 1987 en Resistencia, Chaco (35 años).

Trayectoria: Banfield (2006/7); Spartak de Moscú (2007/8-2009/10); Recreativo de Huelva, España (2009); Huracán de Parque Patricios (2011); Atlante, de México (2012/13); Argentinos Juniors (2013); Philadelphia Union de la MLS Estados Unidos (2014/15) y Houston Dynamo, de la MLS (2016); Al Ahli, de Qatar (2017); Río Negro Águilas, Colombia (2017); Deportivo Capiatá, Paraguay (2018); CSA, Brasil (2019); Olimpia, Honduras (2019/21); Cobresal, Chile (2021).

Selección Argentina: en 2006 jugó el torneo Esperanza de Toulon, Francia, y posteriormente fue “sparring” de la Selección dirigida por José Pekerman durante el Mundial de Alemania.

Partidos jugados: 399

Goles: 20.