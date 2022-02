Larreta pide un amplio acuerdo opositor y rediscutir el significado de poder

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta visitó el diario El Litoral en su paso por Corrientes. Habló de sus proyecciones sobre la coalición gobernante, de redistribuir recursos y responsabilidades y se refirió a los embates de la Nación hacía su gestión. “Hay una clara intencionalidad política”, dijo y dejó en claro que está dispuesto a hacer lo que otros no cumplieron para sacar al país adelante.

Larreta visitó la sede del decano del periodismo correntino para dialogar con su Director Propietario, Carlos Alberto Romero Feris, y con el Director Ejecutivo, Juan José Romero Feris. Intercambiaron puntos de vista sobre la realidad del país y de la provincia.

El jefe porteño dejó en claro que “tenemos que hacer algo distinto para sacar adelante a Argentina” y reveló parte de su estrategia. “Hay que avanzar en un acuerdo más amplio, es la única oportunidad y eso no quiere decir con todos: la unanimidad no existe. No me puedo poner de acuerdo con quien cree que para bajar los precios de la carne hay que cerrar la exportaciones o con quienes sostienen que en Venezuela no se vulneran los derechos”.

Aseguró que “hay muchos sectores que hoy no están con nosotros, pero que tienen algunos puntos de coincidencia con lo que planteamos, como ser los liberales, y varios peronistas. Podemos sumarlos”.

Consultado sobre qué garantiza que la estrategia opositora se materialice en éxito, Larreta anunció que primero es necesario ponerse de acuerdo en, al menos, cinco aspectos: “Estabilizar la economía, eso es lo primero, con 50 puntos de inflación no crece nadie. Segundo hay que ser más federal. Nunca hemos sido tan unitarios en términos de concentración de recursos como hasta ahora. Producto de Nestor Kirchner”.

“Tercero hay que abrir a Argentina al mundo, tenemos los niveles de exportación más bajos de la historia y tenemos mucho que ofrecerle al mundo”

“Cuarto tenemos que hacer una revolución educativa. No puede ser que no nos pongamos de acuerdo en políticas educativas”, se quejó.

“Y la quinta: alguna vez no tenemos que gastar más de lo que tenemos, no podemos vivir con déficit toda la vida”.

Para que todo eso se pueda concretar, Larreta propone analizar y definir el significado de poder. “Si entendemos que el poder son los cargos, es una cosa. Ahora, si nos ponemos de acuerdo en que el poder debe ser la posibilidad de transformar y de cambiar las cosas, necesitamos distribuir poderes más chicos, en este caso, los cargos. Hay que ceder posiciones para tener el poder transformador”, detalló.

Insistió en la necesidad de redistribuir recursos y responsabilidades. “No puede ser que para asfaltar tres cuadras haya que ir a la Casa Rosada a pedir permiso”.

Pero el jefe porteño ahondó en su análisis. “Hay que dividir la cuestión en dos etapas. La primera es el ordenador de la coalición electoral, que son las Paso, la gente, las elecciones. El resultado de las Paso ordena y define. Ya la probamos y funcionó bien”.

“Para gobernar tenes que seguir sumando, ampliar el espacio y para mi ahí la clave es el plan de gobierno, que se debe consensuar entre todos y que también significa ceder, es decir, incorporar sugerencia de otros”

Insistió en que en la coalición debe haber lugar para la discusión pero no para la pelea y en ese sentido se refirió a su relación con el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, quien lo había atacado por la cuestión de los subsidios. “Mi relación con Gerardo es muy buena. La semana quie viene voy a visitarlo a Jujuy, para recorrer las plantas de litio que hizo que están geniales”.

Para cerrar su visita a Corrientes se comprometió a enviar ayuda por los incendios.