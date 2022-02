La tarifa mínima de remises aumenta a $150

Desde mañana habrá un nuevo aumento en la tarifa de los remises en Corrientes aunque la modificación se dará de manera paulatina hasta que el nuevo monto, que sería de $150, quede uniforme en todas las empresas. La revisión de la tarifa se estableció desde el año pasado que sería en marzo.

“Está confirmado que habrá una modificación, estaba establecido que en marzo iba a haber un aumento y estamos próximos a esa fecha. Hasta ahora se votó el valor de $150 y creemos que va a ser una tarifa uniforme porque nadie manifestó lo contrario”, afirmó el referente de la Asociación de Remises de Corrientes, Juan Castillo.

“No se puede aguantar más porque los precios aumentaron, como el combustible y los repuestos. Estamos atrasados”, precisó a El Litoral.

Por otro lado, hizo hincapié en que la oferta es reducida por diferentes cuestiones relacionada a los precios y los continuos incrementos de repuestos o combustibles. “Los costos nos corren el margen y esta situación se da por todo. Hace un tiempo el dólar sube, también el combustible y aumentan los repuestos”, se quejó.

“Tenemos una oferta reducida porque no se soportan los costos, cada vez va a haber menos autos y con menor calidad. El objetivo es que no se funda la actividad por no ser rentable. Tenemos que darle los instrumentos para que pueda recuperarse”, aseguró.

Incremento anterior

El último aumento había sido en los últimos días de diciembre al monto actual que es de $125 y se dio de forma paulatina desde el martes 14 de ese mes por lo que ahora será igual hasta quedar uniforme en todas las empresas en los primeros siete días del mes que viene.

El último mes del año pasado, la Asociación de Remiseros de Corrientes había informado que se produjo un aumento del 14% que se fue aplicando progresivamente en las diferentes empresas para amortiguar la economía del usuario.

La entidad informó, en ese momento, que hubo un reclamo en la actividad pero que intentaron estirar lo máximo posible el precio de las tarifas, pero debido a los costos de insumos y combustibles, entre otros, el aumento era definitivo.

“Aumentan todas las empresas de remis el precio de la tarifa. En principio querían llevarlo a $130 y se buscó un equilibrio para llegar a $125. No arrancan todas las empresas juntas con respecto al aumento, primero comienza un grupo y le seguirá el resto, como siempre ocurre en estos casos para que la gente tenga opciones hasta que quede uniforme”, indicó Juan Castillo, referente de la entidad en esos días.