Ángel de Brito contó los destratos que recibió en Canal 13

Luego de que Ángel de Brito anunciara el final de LAM, una catarata de especulaciones comenzaron a rondar en los medios. Y no fue hasta hace muy poco que supimos que el programa de espectáculos volvería, pero esta vez en un canal diferente y un horario distinto.

Ahí, el conductor comenzó a dar indicios de un malestar con los ejecutivos de canal 13 y en una reciente entrevista, contó cuáles fueron esos problemas que hizo que se rompieran las relaciones entre ambos.

En una entrevista que le brindó a Fernanda Iglesias para la revista digital Seúl, De Brito no se contuvo y contó cómo se sucedieron las cosas.

"Es verdad que Canal 13 intentó dejarme sin trabajar. Ellos no querían que haga LAM en otro canal, en el mismo horario. Hubo carta documento, cuestiones judiciales… Hubo de las otras cuestiones también. Hubo de todo para que LAM no vuelva, pero volvió", explicó De Brito.

Al momento de hablar de los motivos que lo llevaron a irse del 13, De Brito enumeró que "Son varios. Uno es presupuestario, obviamente, tiene que ver con el dinero. Y el otro es que hubo destratos en el último tiempo, sobre todo del producto. LAM era el único programa del canal, lo digo con orgullo, que le ganaba a Telefé, que es el líder indiscutido en todos los horarios. Y el único que lograba ganarle era LAM. Más allá de lo que pasaba en las redes, más allá del ruido, eran números de facturación concretos. Teníamos 21 PNTs por día, una locura", expresó.

Y siguiendo esa línea agregó: "La verdad, nos iba muy bien y, bueno, un día vienen y dicen: “Tienen que ir a las 9:30 de la mañana”. Otro día nos mandan a un estudio más chiquito que al resto de los programas… Fueron pequeñas situaciones que se fueron sumando. Igual, yo estoy súper agradecido al canal, la pasé genial. Pero bueno, decidí terminar con ese tipo de condiciones, como hace cualquiera con un trabajo", manifestó.

Luego comentó que fue un momento de incertidumbre en su vida, ya que al tomar la decisión, se exponía a quedarse sin aire. Pero sabía que tenía muchas chances de ser convocado por los demás canales y no se equivocó.

"Con los números del programa era obvio que nos iban a llamar de otros lugares para trabajar, entonces yo contaba con eso. No es que me quería ir de la tele. No soy millonario, no soy Tinelli, no soy Repetto: tengo que vivir de mi trabajo. Yo sabía que nos iban a llamar de alguno de los otros canales para ir a trabajar y, si no, iba a esperar. Sinceramente. También tenía ofertas para ir a trabajar afuera, de jurado, puntualmente. Entonces dije: “Bueno, me la juego, si no lo hago a esta edad, ¿cuándo lo voy a hacer? Y por suerte salió muy bien porque tuvimos ofertas de todos los canales", reconoció.

