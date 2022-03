Pelea a metros de la Jefatura de Policía: analizan iniciar un sumario a los locales

Una fuerte pelea comenzó entre un grupo de jóvenes en la esquina de la Jefatura de la Policía de Corrientes ayer a las 5.30. Los vecinos alertaron la situación al 911 y cuando llegó la patrulla se habían fugado. Las autoridades analizan realizar un sumario administrativo a los locales.

La riña que sucedió por calle Buenos Aires y su intersección con Quintana, a unos 100 metros de la Brigada policial se conoció a través de un video que circuló por redes sociales, donde se observa a más de 10 adolescentes en una riña que incluyó golpes de puño, patadas y empellones. “Por razones de jurisdicción actuó la Comisaría Primera, pero cuando llegó la patrulla ya no había nadie en el lugar. Todo duró dos minutos", confirmó una fuente policial a El Litoral.

Todo parece indicar que no hubo heridos graves y que se trató de una pelea sin mayores consecuencias. No hay causa judicial y no se identificó a nadie.

Ante el llamado de los vecinos y el temor que vuelva a ocurrir una situación similar, la Policía analiza la posibilidad de realizar un sumario administrativo o causa contravencional en base a la problemática que surgió en el lugar, teniendo en cuenta las imágenes de violencia que circulan.

“Tenemos que analizar si los locales están habilitados por la Municipalidad y en caso de estarlo qué tipo de eventos permite. Además de si contaba con presencia policial para su habilitación debe tener servicio policial adicional. Estamos reuniendo esa información y una vez que tengamos eso, analizaremos los pasos a seguir”, indicó el comisario César Fernández, jefe de la Policía metropolitana.

“Haremos todos los trámites administrativos que el caso amerite para llevarle tranquilidad a los vecinos de la zona”, destacó a El Litoral. Además, confirmó que tomarán las medidas preventivas necesarias tras lo ocurrido como sucede en todos los boliches de la Capital pero se analiza si la habilitación corresponde al uso que se le daba a los locales. “El primer informe que tenemos es que no son boliches, sino que serían pubs. Una de las cuestiones es ver en qué rubro está la habilitación municipal”, dijo.

“En el caso de que los locales no reúnan las condiciones necesarias, se procederá a la clausura y trabajaremos en conjunto con la Municipalidad para hacerlo. Porque suele pasar que un local pide la habilitación para un cierto rubro y termina no respetando esos papeles”, afirmó el comisario.

Asimismo, comentó que es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes en el lugar. Aunque en otros boliches sucede por la fuerte presencia de la Policía.

Otro caso

Hace dos semanas, un joven de 23 años resultó internado luego de ser brutalmente golpeado por cuatro jóvenes ese fin de semana, que después huyeron dejándolo malherido, tirado en inmediaciones de Lamadrid y pasaje Morgan de la capital correntina, informaron fuentes policiales.

La víctima, identificada como Emanuel Velázquez, fue auxiliado por la Policía cerca de las 7 de la mañana del domingo, gracias a que, personas que pasaban por el lugar, llamaron al 911.

Al llegar, los efectivos vieron que el joven presentaba graves heridas en el rostro y lo trasladaron al Hospital Escuela. Tras el primer examen, informaron que tenía lesiones graves con traumatismo de cráneo y fractura maxilofacial.

La Policía logró detener a tres personas acusadas de participar en la feroz golpiza que recibió el joven.

Además, en la investigación se secuestró una camioneta Volkswagen Amarok y prendas de vestir.

El comisario general César Fernández informó que las detenciones se produjeron luego de un allanamiento a una vivienda ubicada en la calle Belgrano al 1900, donde un joven de 24 años y una chica de 20 fueron detenidos.

Por otra parte, en un allanamiento en una propiedad del barrio Jardín, secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok que fue sometida a pericias.

El joven, que juega al rugby en San Patricio pero estaba inactivo por una lesión en la espalda, quedó tirado y abandonado sobre el pavimento de la costanera.