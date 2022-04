Los gremios docentes esperan más precisiones

Los gremios docentes de Corrientes esperan más precisiones con respecto a la iniciativa hecha por el Gobierno nacional y apoyada por el Ministerio de Educación provincial para agregar una hora más de clases.

La reunión que se realizó ayer junto con los gremios fue para planificar cómo se aplicará la resolución en cada jurisdicción, el sector docente analizará la propuesta en lo relacionado con paritarias, salarios y condiciones laborales.

La Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) encabezada por José Gea afirmó que tras la reunión buscan analizar dos puntos de vista. Primero, desde las paritarias nacionales por ser una propuesta que viene desde la cartera nacional y la otra cuestión es discutirlo a nivel provincial. “Estamos hablando de lo que corresponde a paritarias, salarios y condiciones laborales. Además, no solo hay que pensar en las normativas y en los contenidos sino también en el aspecto de la familia”, indicó a El Litoral.

Además, indicó que ahora hay más certezas con respecto a la propuesta pero que sólo dieron su punto de vista en la reunión y dijo que llevarán la información a secretarios departamentales para que los docentes estén informados. “Tenemos que ver cuál es la propuesta nacional, cuál es el importe en ese 80% que indican y qué incluye. Hay más dudas que certezas por parte de la provincia”, resaltó.

Por otro lado, el secretario general de la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet), Rufino Fernández, aseguró que el compromiso por parte del Gobierno provincial y de el gremio docente es estudiar la propuesta. “Tenemos que trabajar en la calidad también. Además, el aumento de la carga horaria debe venir acompañado de un aumento del sueldo”, dijo.

Por su parte, Fernando Ramirez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) sostuvo que los horarios están ajustados y que no hay certezas con respecto al dinero que recibirán los docentes. Asimismo, indicó que continúan reclamando el Fondo Compensador Nacional para equiparar los salarios iniciales a 50.000 pesos.

“Si bien no estuvimos en la última reunión no hay muchas precisiones, se habla de una quinta hora cuando en realidad eso generaría mucha controversia porque los horarios están ajustados. No hay demasiada claridad en lo que se plantea, lo que consideramos también es que si hay presupuesto se puede incorporar a los 750 docentes que están hoy sin trabajo en primaria. Que estén en un horario determinado a contraturno para reforzar las trayectorias escolares de los alumnos”, indicó a El Litoral.

El Movimiento Unificado Docente (MUD), Pedro Sánchez, consideró que si la decisión es a favor de la calidad educativa van a apoyar la medida aunque buscan saber cómo se va a implementar. Además, recordó que la Ley Nacional de Educación indica que el horario escolar debe ser extendido pero que cuando se hizo la normativa no se pensó en la infraestructura.