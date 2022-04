Otra pálida para Mandiyú: perdió la protesta y quedó eliminado del Provincial

El Club Deportivo Mandiyú volvió a recibió un nuevo revés. A su reciente disputa dirigencial, con asambleas revisadas y la permanente auditoria de Personería Jurídica, se sumó ayer la resolución de darle por perdido el partido de vuelta frente a Concepción y su consecuente eliminación del Torneo Provincial de Primera División, tras la indebida inclusión de dos jugadores en el partido disputado el domingo pasado.

El equipo del interior reclamó por la supuesta mala inclusión de los jugadores Iván Mosqueda y Brian Medina, quienes fueron sancionados por 15 fechas por la Liga Correntina, debido a los incidentes producidos en la final del torneo de Primera División capitalino, por lo que entendían no deberían estar habilitados, por reglamento, para disputar el certamen provincial.

El Tribunal de Disciplina de la Federación Correntina de Fútbol atendió el reclamo y decidió dar por perdido el partido al elenco correntino, con lo cual quedó de lado el resultado obtenido en cancha (5-1). Así el Club Deportivo Concepción (en el partido de ida igualaron 1 a 1), avanzó a los cuartos de final del certamen provincial y jugará frente a Villa Rivadavia de Mercedes.

Además de quedar eliminado por el resultado 0-1, el elenco capitalino deberá abonar una multa de 150 entradas generales ($30.000).

Las otras llaves de cuartos de final serán Sarmiento vs. San Martín -juegan hoy desde las 18- (ambos de Santo Tomé), Sportivo Santa Lucía vs. San Ramón de Goya, y San Lorenzo de Monte Caseros vs. Puente Seco de Paso de los Libres.