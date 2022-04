Una madre denuncia que hicieron repetir de manera arbitraria a su hijo

Una tutora acusó a la Escuela Normal de la ciudad de Corrientes de hacer repetir de forma arbitraria a su hijo y no seguir las resoluciones impuestas por el Ministerio de Educación provincial por la pandemia del covid.

Parte del documento emitido por la cartera establece períodos de “promoción gradual, acompañada y progresiva en las distintas instancias del calendario escolar”.

La situación comenzó en 2019, cuando el estudiante debía dos materias del tercer año de secundaria y comenzaron las restricciones por el covid. Por la situación, el Gobierno provincial estableció las Resoluciones 4943/21 y 6632/21, en esta última en la hoja 4 afirma que desde el período 2020-2022, “las enseñanzas y aprendizajes en las instituciones educativas desde este enfoque pedagógico-didáctico de acompañamiento centrado en la recuperación de los saberes pendientes” y además “no se admite la repitencia”.

En ese sentido, la mujer indicó que el profesor que llevó a la repitencia del año no aplicó las estrategias y tomó un examen final al alumno. “No se ajustaron a las resoluciones que están establecidas. Mi hijo hasta el año pasado estaba cursando quinto año y por una materia correlativa no puede pasar a sexto año”, indicó.

“El profesor no se ajustó a la normativa y tomó un examen tradicional, en la resolución estaba establecido que tenía que agotar la estrategia y buscar otros recursos. Debería haber dos semanas de clases donde se aplicaba un tema y se le mandaba a realizar una actividad al chico y así sucesivamente. Lo que hizo el profesor fue mandarlo a estudiar los dos programas de cuarto y quinto a pesar de que los contenidos tenían que ser notificados por la pandemia y solo contenidos prioritarios. Los exámenes que se les tomó fueron hechos como se hacía hasta antes de que aparezca el covid. Se hizo todo lo contrario a lo que dicta la resolución”, afirmó Paola a El Litoral.

Por su parte, la tutora explicó que en febrero rindieron este examen 15 alumnos y solo aprobó uno y que su hijo repitió por dos materias que debía en 2019. “No las pudo rendir durante la pandemia porque estuvo en una situación de depresión y la escuela estaba al tanto. Al ser correlativa no puede pasar a sexto año que es el último de la secundaria. En la resolución dice que el período de compensación era febrero y marzo”, dijo.

Además, Paola insistió en que otras escuelas hicieron un período de compensación de mesas especiales y el establecimiento en cuestión no. “Al margen, un compañero de mi hijo que tiene las mismas materias correlativas está cursando el sexto año y casualmente es el hijo de un funcionario entonces ahí viene mi indignación, porque es diferente si repite en buena ley pero lo tomamos de otra manera cuando pasa una injusticia como esta”, aseguró.

“Cuando mi hijo repite la rectora me dice que la única que puede solucionar esto es la ministra con una nueva resolución y otros funcionarios del Ministerio decían por los medios que no se iba a flexibilizar”, resaltó y dijo, “la resolución dice que no puede repetir ningún alumno y lo están haciendo con mi hijo. Nadie supervisa lo que hacen los colegios, no se en qué se basan. Esto es un acto discriminatorio, porque eligen a dedo quién puede pasar o no. Siento que hay algo personal”.

La mujer admitió que habló con varios funcionarios de la cartera y ninguno pudo darle precisiones de lo que podía suceder. El Litoral hizo lo propio y no tuvo ninguna respuesta para tener precisiones en la cuestión. Además, informó que ante la situación realizará una denuncia judicial por abuso de autoridad contra la rectora de la institución y también al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por una supuesta discriminación.