Kulfas le respondió a CFK: “Mi libro no es en contra de nadie”

“No es un libro en contra de nadie, ni de Cristina Kirchner. Lo escribí en 2015 y buscaba hacer un balance de esos tres gobiernos del kirchnerismo, justamente saliendo de la polarización”, se defendió ayer a la mañana el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En su encendido discurso del viernes 6 de mayo, la vicepresidenta había apuntado principalmente contra este funcionario para iniciar un nuevo round en la interna del Frente de Todos (FdT) y que desgasta con fuego amigo la gestión del presidente Alberto Fernández.

“Toda la gente que lo leyó me dijo que lo ven como un buen balance para el debate”, aseguró Kulfas en diálogo con Radio con Vos en referencia al libro que tituló “Los tres kirchnerismos” y al que aludió Kirchner cuando el último viernes, desde Chaco, “disparó dardos” contra varios miembros del Ejecutivo. “Es un libro altamente positivo, de ninguna manera puede tomarse como en contra de alguien. La realidad es que muchos de los problemas que hacen eclosión en el tercer kirchnerismo forman parte de los otros períodos. Se habla de qué aspectos no fueron correctamente tratados”, le restó importancia Kulfas para así evitar una discusión directa con la vicepresidenta. En Chaco, Kirchner cuestionó el actual ministro de Desarrollo Productivo: “Allá por noviembre 2019 yo ya sabía quiénes iban a ser los ministros. Y me enteré de que como ministro de la Producción iba alguien que había escrito un libro sobre nosotros”.

“El libro busca hacer un balance que rescata muchas cosas, como el papel del sector productivo, y se marcan dos o tres cosas como puntos a revisar, que son la política energética y la industrial”, añadió Kulfas para darle un cierre a la discusión sobre el libro. El ministro de Alberto Fernández dijo estar “convencido de que el peronismo tiene muchas de las respuestas que el país necesita. Si preguntas en el Frente de Todos estoy seguro de que estamos de acuerdo con el rumbo que queremos para Argentina, después aparecen las diferencias sobre el cómo, pero son discusiones históricas”.

Precios y salarios

Para Kulfas, “no creo que sea un modelo de salarios bajo” el que rige actualmente en el país. “Perdimos 20 puntos con el gobierno de Mauricio Macri y se recuperó unos cinco puntos a un ritmo muy inferior al que hubiéramos querido; pero está creciendo la industria, el empleo industrial”, dijo el ministro. El funcionario opinó respecto a la inflación que “no digo que no sea importante trabajar con el tema de los monopolios, pero lo que digo es que la inflación no tiene que ver directamente con eso”.

(AG)