El fiscal Smith se defendió y afirmó que fue acusado maliciosamente de estafa

El fiscal de Cámara, Gustavo Smith, admitió estar imputado en una “presunta estafa” en una “causa donde investigan a personas por la compra-venta de terrenos con poderes irregulares”, y aclaró que posee todas las documentaciones que avalan su inocencia en la operatoria.

“Hace un par de semanas me imputaron”, señaló en una entrevista al periodista Raúl Sotelo, donde añadió que “formalmente todavía no fui notificado del hecho del que maliciosamente se ha tergiversado y no se explicó cómo me vi involucrado”.

“Hasta ahora me mantuve en silencio, esperé que la cosa se revirtiera, sin embargo me enteré que fui imputado en la causa. En consecuencia, creo que es hora de terminar con el silencio, debo respetar la institucionalidad, donde a diario estoy sentado frente a personas que están siendo juzgadas”, planteó.

Añadió que “los trascendidos hablan de falsificación ideológica de documentación pública y estafa”, y luego avanzó sobre la cuestión de fondo: “Efectivamente he comprado un inmueble conjuntamente con una persona amiga y a nombre de mi hijo en 2014, en la zona del acceso a Santa Ana, pero retirado del lugar donde se están investigando estos hechos”. Agregó que “en los planos originales —de las tierras adquiridas— decían que fueron loteados en 1981 para venta de terrenos, algo que data de 40 años atrás, en una propiedad que originalmente pertenecía a los Gómez Sierra y Escurra”.

“Se hizo una sesión de derecho, donde nos transfirieron a efecto de iniciar una prescripción. Averiguamos quiénes son los dueños y nos pusimos en contacto con ellos. Buscábamos darle una solución”.

“En 2017 se inició una prescripción y la sentencia judicial reconoció que no está en duda la posesión de los terrenos, reconociéndonos 16 años de permanencia”. Contó que “luego tuvimos una serie de problema con usurpadores y la que nos transfirió el poder de una persona de apellido Fernández fue Teresa Vázquez, quien vendía terrenos y vivía cerca. Cada vez que aparecían usurpadores de tierra, nos avisaba; teníamos una buena relación”.

Entretanto, en una ocasión “llegó un grupo de personas que buscaban comprar el terreno y en mi caso radiqué una denuncia penal, que nunca tuve noticias si se avanzó con esa investigación”.

Sin embargo, “un día se acercaron y nos avisaron que tenían nuevos dueños los terrenos que ocupábamos. Hicimos las averiguaciones pertinentes y nos confirmaron que sí, que estaban anotados a nombre de un tal Billordo como titular; ya no aparecían ni Escurra ni Gómez Sierra. Nos ofrecieron en venta porque aún estaba anotada la litis nuestra...”.

Después de eso “efectuamos la compra con protocolos, se registraron a nuestro nombre, en el Colegio de Escribanos, luego en el Registro de la Propiedad, Catastro y la Municipalidad”, describió Smith.

Posteriormente “se han realizado tres transferencias, que fue darle a los legítimos propietarios que de hecho ya tenían la posesión”, y frente al caso, aseguró que este año “me enteré que la doctora Vázquez y una escribana de apellido Báez fueron cuestionadas”.

“Soy una persona que hace treinta años estoy con la Justicia, y ahora me entero de que intervine en la falsificación de título, pero en realidad desconozco la causa por la que se me imputa. Me puse a disposición del fiscal general y del de Instrucción que está en la investigación.

Además me presenté renunciando a los fueros para que me indaguen y se aclare todo esto, porque me da vergüenza ejercer la justicia y estar en una imputación”, remarcó.

