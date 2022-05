Triunfo de Diego Schwartzman en el inicio de Roland Garros

El tenista argentino Diego Schwartzman, favorito número 15 del segundo Grand Slam de la temporada, avanzó ayer a la segunda fase de Roland Garros, tras vencer con esfuerzo en el debut al ruso Andrey Kuznetsov por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2, en la primera jornada del certamen en la que también se impuso su compatriota Camilo Ugo Carabelli y perdió el cordobés Juan Ignacio Londero.

El Peque desplegó una actuación irregular, pero finalmente sorteó el estreno ante un rival que ingresó al segundo Grand Slam del año proveniente de la clasificación.

“Hay que ser realistas, no me sentí muy cómodo hoy, no tiene nada de malo. Había que ganar, jugar un domingo en Roland Garros es una presión extra porque uno piensa que si pierde, casi como que no jugó el torneo”, evaluó el argentino en una nota con Espn tras su victoria número 50 por torneos grandes.

En la siguiente fase, Schwartzman tendrá como adversario al español Jaume Munar (91), vencedor ayer del alemán Daniel Altmaier (54) 6-1, 6-2, 4-6, 6-2.

Más tarde, el porteño Ugo Carabelli (154), proveniente de la clasificación previa del certamen, se anotó una rutilante victoria en su debuta en un cuadro principal de un Grand Slam ante el ruso Aslan Karatsev (39) por 6-3, 4-6, 6-4, 3-6 y 7-6 (10-5), tras 4 horas y 17 minutos de un cambiante y maratónico partido. Ahora, Ugo Carabelli confrontará en la segunda ronda del torneo contra el canadiense Félix Auger Aliassime (9), quien ayer derrotó al peruano Juan Pablo Varillas (122), quien atravesó la clasificación por 2-6, 2-6, 6-1, 6-3 y 6-3, al cabo de 3 horas y 14 minutos de enfrentamiento.

Por su parte, el cordobés Juan Ignacio Londero (141), quien ingresó al certamen francés como lucky loser (perdedor afortunado), perdió contra el español Carlos Alcaraz (6), máxima promesa del tenis mundial por 6-4, 6-2 y 6-0, luego de 1 hora y 52 minutos de encuentro.

El resto de los tenistas argentinos participantes se presentarán entre hoy y mañana. Sebastián Báez (38) jugará contra el serbio Dusan Lajovic (66). Tomás Martín Etvheverry (90) se medirá con el también serbio Miomir Kecmanovic (31), Santiago Robríguez Taverna (203), debutante en Roland Garros, confrontará ante el estadounidense Taylor Harry Fritz (14).

A su vez, Federico Coria (59) se enfrentará ante el eslovaco Alex Molcan (47), Francisco Cerúndolo (44) jugará frente al británico Daniel Evans (32) y Pedro Cachín, proveniente de la qualy, se medirá contra el eslovaco Norbert Gombos (115), todos en la jornada de mañana.

Mientras que Federico Delbonis (62) jugará ante el francés Adrián Mannarino (73) y Facundo Bagnis (98) se medirá en duro compromiso contra el ruso Daniil Medvedev (2), ambos el martes venidero.