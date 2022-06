Tassano evalúa adelantar el incremento salarial que se había acordado para el mes de agosto

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, se refirió a la situación salarial de los trabajadores municipales y anticipó que evalúa adelantar el aumento salarial acordado para agosto.

Luego de que la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) solicitó formalmente la reapertura de paritarias salariales al Municipio de Corrientes, ayer, consultado sobre el tema, Tassano hizo declaraciones a Radio Dos y dijo: “Nosotros, desde el primer día tenemos una relación muy madura con el gremio. Nos tocaron los dos peores años del presidente Macri con inflación lanzada y después del 50 por ciento por año, hemos hecho un ejercicio, mostramos los números nos adaptamos. Agradezco la comprensión del gremio municipal, porque primero no queremos endeudarnos, no generar cosas que no podemos pagar y dentro de ese equilibrio económico y financiero nos manejamos”.

“Está abierta la posibilidad, estamos conversando, haciendo nuestros números. Cuando arreglamos paritarias había una reapertura en el mes de agosto, estamos valorando si anticipamos eso”, anticipó.

Se debe considerar que se había acordado para el 2022 un incremento salarial del 44%. En esa línea, en marzo el primer aumento fue del 16%, el segundo incremento del 15% se pactó para julio y se acordó un 14% para el tercer tramo.

“Los trabajadores municipales tienen un mínimo garantizado de $33.500, y está muy por debajo de la línea de pobreza, frente al mínimo vital y móvil nacional que se va a ir a $45.000. Vamos a pedir que extraordinariamente se puedan reabrir las paritarias y que se vuelva a tratar en agosto”, había indicado a El Litoral Walter Gómez, referente de la Aoem.