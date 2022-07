Un albañil denuncia que ganó $100 millones y no quieren pagarle

Un obrero de la construcción de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, en Santa Cruz, fue al casino de Río Gallegos, esperanzado por ganar plata en el tragamonedas. Sin pensarlo dos veces, apostó $6000. La “maquinita” señalaba un premio de $100 mil. Sin embargo, por un curioso motivo, la empresa no le quiso pagar la cifra ganada.

La felicidad del afortunado duró apenas unos instantes. Las autoridades del casino rápidamente le informaron que no le pagarían el precio debido a que la máquina tenía un desperfecto.

A pesar de esto, el hombre logró sacar una foto del tragamonedas donde se lee la cifra que había ganado. Se retiró del lugar, pero a la hora volvió para buscar una respuesta y nuevamente se negaron a otorgarle el premio.

En diálogo con TN, el damnificado expresó: “La máquina empezó a sonar cuando gané. Se acercó uno de los chicos que estaba en el salón, me felicitó y me dijo ‘ya vuelvo, que te tengo que tomar los datos’. Al ratito volvió y cuando estaba anotando mis datos, apareció la encargada y le preguntó qué estaba haciendo. El chico le contó y la mujer dijo que no me iban a pagar el premio porque la máquina tenía un desperfecto”.

