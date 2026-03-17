Alerta amarillo en Corrientes: cuándo llegan las lluvias y qué pasará con la temperatura

Tras una jornada marcada por la intensa humedad y una elevada sensación térmica, la provincia de Corrientes permanece bajo alerta amarillo.

El reporte del Servicio Meteorológico Naciona (SMN) indica que el área será afectada por tormentas localmente fuertes, con ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.

Detalles del fenómeno esperado

El organismo nacional prevé que las condiciones de inestabilidad se intensifiquen en las próximas horas. Las características principales del temporal incluyen:

Precipitación acumulada: se estiman valores de entre 25 y 50 mm , con posibilidad de ser superados de forma puntual en algunas localidades.

Fenómenos asociados: actividad eléctrica frecuente y probabilidad de caída de granizo en cortos períodos.

Vientos: ráfagas intensas que podrían generar complicaciones en áreas urbanas y rurales.

Pronóstico extendido: inestabilidad y calor

A diferencia de otros frentes de tormenta, este sistema no traerá un descenso inmediato de la temperatura. Para la capital provincial y alrededores, el SMN anticipa:

Miércoles: máxima de 32°C con persistencia de nubosidad y lluvias.

Jueves y viernes: las temperaturas continuarán en ascenso, pudiendo trepar hasta los 33°C .

Fin de semana: se prevén tormentas aisladas con marcas térmicas que oscilarán entre los 25°C y los 34°C.

Se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar la circulación innecesaria durante los picos de tormenta y mantenerse informados a través de las actualizaciones oficiales del sistema de alerta temprana.