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La Orquesta Épica llega al Teatro Vera con un show sinfónico de clásicos del cine

El espectáculo reunirá música de películas icónicas en formato sinfónico y coral, prometiendo una experiencia musical impactante para el público correntino.

 

Por El Litoral

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 18:52

La ciudad de Corrientes se prepara para vivir una noche única con la presentación de la Orquesta Épica del Nordeste, que traerá un espectáculo en formato sinfónico y coral con una destacada selección de clásicos del cine.

El show incluirá bandas sonoras de reconocidas producciones como El Señor de los Anillos, El Hobbit, Matrix, Skyfall 007, Transformers, Interestelar y Armagedón, además de un recorrido retro por películas emblemáticas como Tiburón, Psicosis, Odisea, Rambo, Rocky y Top Gun, entre otras sorpresas.

 

La propuesta se caracteriza por su impronta épica, combinando música en vivo, potencia orquestal y un formato coral, generando una experiencia inmersiva e inolvidable para los espectadores.

La Orquesta Épica del Nordeste fue creada en 2017 en la ciudad de Resistencia, Chaco, bajo la dirección y producción de Diego A. García, y desde entonces se consolidó como una de las propuestas más originales de la región.

 

El proyecto se especializa en espectáculos sinfónicos de música de películas, series, videojuegos, animes, teatro musical y rock sinfónico, logrando conectar con públicos diversos.

 

Actualmente, la agrupación está integrada por 25 instrumentistas sinfónicos de Chaco y Corrientes, incluyendo cuerdas, vientos (maderas y metales) y percusión, además de un destacado grupo de cantantes solistas y coristas.

 

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma online weepas.ar y también en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, en los horarios de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.

 

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