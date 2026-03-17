La Orquesta Épica llega al Teatro Vera con un show sinfónico de clásicos del cine

La ciudad de Corrientes se prepara para vivir una noche única con la presentación de la Orquesta Épica del Nordeste, que traerá un espectáculo en formato sinfónico y coral con una destacada selección de clásicos del cine.

El show incluirá bandas sonoras de reconocidas producciones como El Señor de los Anillos, El Hobbit, Matrix, Skyfall 007, Transformers, Interestelar y Armagedón, además de un recorrido retro por películas emblemáticas como Tiburón, Psicosis, Odisea, Rambo, Rocky y Top Gun, entre otras sorpresas.

La propuesta se caracteriza por su impronta épica, combinando música en vivo, potencia orquestal y un formato coral, generando una experiencia inmersiva e inolvidable para los espectadores.

La Orquesta Épica del Nordeste fue creada en 2017 en la ciudad de Resistencia, Chaco, bajo la dirección y producción de Diego A. García, y desde entonces se consolidó como una de las propuestas más originales de la región.

El proyecto se especializa en espectáculos sinfónicos de música de películas, series, videojuegos, animes, teatro musical y rock sinfónico, logrando conectar con públicos diversos.

Actualmente, la agrupación está integrada por 25 instrumentistas sinfónicos de Chaco y Corrientes, incluyendo cuerdas, vientos (maderas y metales) y percusión, además de un destacado grupo de cantantes solistas y coristas.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma online weepas.ar y también en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, en los horarios de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.