Secuestraron un arma y demoraron a un hombre por amenazas en Corrientes

Este martes a la mañana la Policía allanó una casa en la Primera Sección del departamento San Luis del Palmar donde apresaron a un hombre y secuestraron un arma en el marco de una causa por "supuesta amenaza", con lo cual se busca esclarecer un hecho de violencia que fuera denunciado.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente que había solicitado el registro de un domicilio ubicado en el área rural.

Durante la requisa de la vivienda, los uniformados lograron hallar un arma de fuego que, según las primeras pericias, sería la misma que se utilizó para amedrentar a la víctima en el hecho investigado.En el lugar se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien quedó inmediatamente vinculado a la causa judicial en trámite. Tanto el detenido como el armamento secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.