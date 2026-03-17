Aplicaron una millonaria multa tras detectar una carga irregular de hacienda

Un nuevo procedimiento de control realizado por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mocoretá dejó al descubierto irregularidades en el transporte de hacienda bovina, lo que derivó en el secuestro preventivo de los animales y una sanción económica por $5.000.000, según precisaron.

El operativo tuvo lugar durante un control de rutina, cuando los efectivos inspeccionaron un camión que trasladaba 50 vacas provenientes de Curuzú Cuatiá. Según la documentación presentada que serían las guías de traslado correspondientes, los animales debían contar con una marca única, sin embargo, al momento de la verificación, se detectaron que pertenecerían a diferentes dueños.

Ante esta situación, se dio intervención al Fiscal de turno, quien ordenó una revisión exhaustiva de la hacienda mediante el uso de manga. Asimismo, desde la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica se dispuso el inicio de actuaciones administrativas por inconsistencias en ls documentación con la carga.Durante la inspección posterior, en la que participaron un médico veterinario, el consignatario y personal policial de Curuzú Cuatiá, se constató que la hacienda pertenecía efectivamente a la firma declarada, aunque presentaba marcas adicionales no consignadas correctamente en la guía. Además, se detectó que dos vacas tenían marcas de compra que no figuraban en la documentación.Tras la presentación de las guías originales de compra y la correspondiente rectificación administrativa, se regularizó la situación documental tras depositar el valor de la multa en la cuenta de la jefatura de policía regularizó la situación se aclaró la información en las documentaciones y continuaron viaje hacia su destino.