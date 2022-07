Corrientes tiene a la amante de los búfalos

Cuando Maria Nilda Silva heredó un campo, su hijo (el luchador olímpico Yuri Maier, quien se encontraba en la India) le recomendó: “Mamá, tendríamos que comprar búfalos, mira cómo la gente los quiere, hasta los veneran en las calles”. El mensaje estaba acompañado por imágenes de los animales.

Era 2014, y de un instante a otro, Nilda dejó su casa en Ciudad de Buenos Aires para instalarse en el paraje Paso Florentín de General Paz, Corrientes. “Me trajeron 110 búfalos. Nunca había visto uno. Estaba yo sola en el campo, agarré una cría, la abracé y lloré toda la noche. Se llama Olivia, y ahora todos quieren uno de esos”, revive con ternura.

Algunos ya la ungieron como “la influencer de los búfalos”, ya que no solo los cría entre sus brazos y les canta canciones en el Establecimiento Pedro Antonio Silva y la Cabaña Little Punjab, sino que también comparte todas sus vivencias en su cuenta de Instagram (@bufalos.marianildasilva), que cuenta con más de 8.000 seguidores. “Abrazarlos es simplemente hermoso, es extraordinario. Yo me levanto y lo primero que hago es compartir en mis redes cómo están mis animales”, comenta.

La productora agraria, que fundó el primer centro de inseminación bufalino, es reconocida como “la encantadora de los búfalos”. Cría las razas Mediterránea y Murrah, unos animales de gran tamaño que parecen bestias de algún cuento de terror -con cuernos y aros en sus narices- y pesan entre 600 y 800 kilos. Pero a María nada la asusta, ni siquiera quedar muy pequeña entre esas moles. Simplemente danza, se sube a sus espaldas y los abraza con pasión.

Ella misma los domestica con muchísima paciencia. Mientras descansa sobre un búfalo de Delhi en la Rural, comentó: “Soy una de las pocas mujeres que trabaja en el campo, que está todo el día allí, sola con ellos. Son como mis hijos. Responden cada uno por su nombre y aunque durante el día tengo ayuda para darles de comer, yo los atiendo hasta la noche”. Sus expectativas son “que más personas los consideren para leche, ya que con cinco litros se produce un kilo de queso. En nuestro caso nos dedicamos a la genética, a mejorarlos y amansarlos, con muchísimo amor”.

La Exposición Rural regresó después de la pandemia para su edición número 134. Con una inversión de 500 millones de pesos y la creación de 9.000 puestos de trabajo, más de 400 expositores, 2500 animales en exposición, 200 conferencias e infinidad de actividades hasta el domingo 31 de julio.

Tras pasar las puertas de ingreso, los atuendos hablan por sí solos. Las escarapelas argentinas se ven de a centenares, los ponchos están por todas partes, y las botas acomodan a la perfección un atuendo tranquilo. Hay boinas, y por supuesto, mate, indispensable para caminar por los 45.000 metros cuadrados del predio.

