Réquiem para Gabriel Mariano Soto

Este mayo pasado se cumplieron cinco años de la muerte del poeta Gabriel Mariano Soto. Nuestros lectores de “El asaltante veraniego” saben que no nos resignamos a olvidar a los poetas que ya no están con nosotros pero que han dejado un testimonio de vida a través de sus obras.

Gabriel era un hombre callado, metido hacia adentro pero atento con el afuera. Hacía de su cuerpo una pausa, un árbol florecido pero con las flores ocultas que había que buscarlas en sus palabras escritas o en sus ademanes tranquilos cuando te convidaba un mate. Conocí personalmente a Mariano a mediados de los noventa en la entonces Subsecretaría de Cultura de Corrientes. Me había acercado hasta allí para hacerle una entrevista que saldría en la revista “Pájaro de tinta”. Recuerdo que fui con un pequeño grabador y sobre todo con un gran entusiasmo ya que acababa de leer su poemario “El iris del universo”, que me había impresionado hermosamente. Tras charlar un rato entre mate y mate, me pregunté cómo ese muchacho siempre al borde del silencio había escrito ese torbellino surrealista y barroco plagado de sinestesias poderosas. Con el tiempo comprendí que él sabía “cuán lejos viven los shamanes solitarios”. No se prodigó demasiado en los cenáculos literarios de Corrientes, pero nunca dejó de escribir, de machacar en un mortero una y otra vez su palabra.

Permítanme ahora este réquiem:

No sé qué hiel desbordaba tus venas y subía a tu garganta para no abrir las ventanas o para cerrarlas, definitivas. No lo sé, Mariano; quizá lo sepa el zorzal que en este momento canta en Madrid desde una atalaya invisible, desde un gris a pesar de la luz exultante, a pesar de que la vida insiste en celebrar eso: la vida. Mariano, hermano en la palabra, hermano en entregarte al incendio de tu tuétano, me llega la noticia de tu adiós, de que ahora tus poemas nos dolerán más, quizá mucho más muchacho noble y melancólico ensimismado por las urgencias de anidar otras galaxias en tu pecho, de cebarte unos mates de la No derrota, como vos mismo lo dijiste alguna vez “solo en este mate pongo mi esperanza”.

Bien sabías —muchacho noble y melancólico— de los seres invisibles que engendran la belleza, bien sabías que este mundo comienza y termina donde “la conciencia angélica” despliega su hálito para lo terrible y para lo sublime; mientras tanto el mundo gira su carrusel inútil e inútiles son las preguntas que nos asaltan la boca a los que te teníamos estima; mientras tanto, muchacho melancólico y noble, me dejo vencer por tu poesía, dejo que vos mismo me prepares para el triunfo definitivo de la verdad.

Muestrario mínimo

El iris universo

El universo es de origen espiritual

El iris del universo

con que mira a la tierra, arrea

sus párpados de llama

que registra el agua

en el molino cósmico

de su paso.

Sombras de agua recostada sobre la vigía ardiente

húmedo perdigón de viento en viento,

la áspera luz sembrada

de tiempo aquel

gemido de pana.

Oh Dios:

Qué edad tienen tus sandalias? Cuando ceda

la horma del infinito

arrójalos al basural de la nada

hay allí una ramita temblorosa de veleta

hacia la dirección de la mente

y cualquier forma pensada

conduce a otro sol sin sueños.

Al mudar del instinto lo llena el instante

para que no rebose

y en cada estación del alma

existe un brote imaginario, pues

¡Sé que estás ahí: el peligro ahora

es saber llegar!

Mediodía

Un mediodía huele a hoja de tabaco

y dormita bajo el aseo pulso a la sombra

pincelada del viento

al fresco doblez de mi corazón.

La picada ranchería hacia el empalmado embalse

levita en levadura su pan desesperado

que la olla del verano

traviesa de palmeras, alza un potrillo

de humo y muchedumbre.

El emblema rosacruz del fogón desplumado

a ras de garza jaguar rayo

viento norte

disolviéndome en tajadas los huesos.

cuando al vivir mata...

¡Aúlla testarudo a paladas de viento

el universo calendario de la providencia!

Mientras? Viaja un balserito per el expreso río

al mamar los pechos de luna llena

en su empaque de esteros.

Ventanas

Veo pichones con sus picos abiertos hacia arriba

veo al hombre sentado en su sillón de mimbre

como anidando para siempre

en su meditación.

¡Ventanas que no sirven para cerrarse

sino para abrir mundos cerrados!

Y veo llover como una simple idea

como un río solo

que pasando queda...

Cantigas soberbias desoyen

los ruidos del planeta.

Disponer una ventana

para el redondo iris ceñido

si mirar quisieras.

Vacío

A Oscar Portela

¡Cuando miro con mejores ojos buenos

todo el mal que viene

de este mundo.

Solo a este mate le confío mi esperanza

solo mi alma deberá recalar en la paciencia

dentro de aquel vacío redimido

en el rostro de Dios!

El mendigo loco

A Tito

El mendigo loco pide una moneda, estira

la nano y pone una sonrisa muerta

en el rostro del transeúnte que pasa.

Un niño duerme en el banco de la iglesia

el gato angora caza al torpe escarabajo

luego del ultimo rezo.

Afuera, en el inmenso mosaico se juega

a las damas con las palomas negras y blancas.

El mendigo loco sigue parado

sobre el portón de rejas, cena callado

murmura algo solo

y se tira a beber su botella de vinagre rosado.

Duelo

A Zitto Segovia

Envaina el río que atraca

sobre la agrillada apertura de pétalos

deportados por el día.

Los focos de nubes violetas

a cuatro pasos de la eternidad, cantan ahora

en silencio, su canción más larga

bajo el negro celofán de mi corazón.

Un reel de constelaciones en las aguas amargas del dolor

puesto a cubierto del mallón de la tarde

donde boya débilmente sol

hacia la planicie de mi alma en picada.

Y placen en mudez acallar los tímpanos

de los pájaros callados.

Aquella la del quebrante algodonal del invierno

mamando las crecientes

que la herradura frágil, a su corcel duerme

al pie del Paraná:

¡La pez madre!

(de Blog de poesías)